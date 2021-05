annonse

I løpet av ett døgn ankom 20 båter med migranter den lille italienske øya Lampedusa.

The Guardian skriver at menneskesmuglere utnytter været og venter til sjøen er rolig før de sender migrantene ut på havet. Lampedusa ligger litt over hundre kilometer fra Libya. De som kom er fra Afrika sør for Sahara, Pakistan og Syria.

Mottakssentrenes kapasitet ble overbelastet og migrantene måtte sove på utsiden av gjerdet. Noen ble overført til en ledig ferge for viruskarantene. Myndigheter forsøker å rekvirere flere skip for å holde migrantene i karantene.

I forrige måned ble Italia og Libya beskyldt for å overse et nødsignal fra en båt med migranter i libysk farvann, da et redningsskip kom til unnsetning fant de omkomne i sjøen. 130 migranter mistet livet.

Over 530 000 migranter har ankommet Italia siden 2015, ifølge International Organization for Migration (IOM). Siden nyttår har 8 604 ankommet Italia, og hele 359 mennesker har mistet livet, skriver Euronews.

Lampedusas ordfører Salvatore Martello har satt i gang et massivt program for å vaksinere alle innbyggerne før sommerferien. Nå har han kontaktet italienske myndigheter for assistanse.

