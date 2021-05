Det er en utbredt oppfatning at menneskers økonomiske interesser er viktigere enn dyrs liv, selv i den perioden de beskytter nytt liv. Men vi er ikke alene på jorda. Vi må bevege oss bort fra den antroposentriske og egosentriske holdningen at det bare er vår art og våre interesser som teller.

Problemet er vår egen ekspansjon. Våtmark, strandsoner, skoger og fjell bygges ut, og det blir stadig mindre plass til de ville dyrene. Overfiske og overgjødsling tvinger arter nærmere menneskene. Måkene forflytter seg fra hekkeområdene langs kysten for å hekke på hustak og fostre opp ungene på insekter og avfall. Gjess og svaner beiter i økende grad på innmark, fordi oppblomstring av trådalger har fortrengt ålegresset – vannfuglenes beitemark.

Måkene må tillates å hekke. De vanligste bymåkene – fiskemåke, hettemåke og krykkje – er rødlista arter som trenger ekstra beskyttelse. Miljødirektoratet har laget en god veileder til viltforskriften, der de gir råd om hvordan man kan leve i fred med alt fra måker på taket til grevling under huset. Har måkene først startet hekking er det forbudt å forstyrre. Man kan ikke fjerne påbegynte reir. Det lønner seg heller ikke, da forstyrrelser vil føre til at hekketiden forlenges. Et godt tiltak er å tilrettelegge for hekking andre steder, med måkeplattformer som settes opp på egnede steder.