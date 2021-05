annonse

En mengde israelske opprørere angrep en arabisk sjåfør i den israelske byen Bat Yam 12. mai, ifølge israelske medier.

Angrepet ble publisert på Youtube av nyhetskanalen The National.

I videoen ble en bilsjåfør, identifisert av lokale medier som en israelsk araber, dratt ut av bilen av menn som angrep ham til han ble igjen blødende på bakken.

Ifølge Israelske medier skal øyenvitner ha sagt at sjåføren først prøvde å kjøre over dem, skriver The National i sin oppdatering.

Kampene i Midtøsten har forverret seg de siste dagene etter flere rakettangrep.

UPDATE: The driver wanted to leave the area because he felt unsafe. He then crashes into another car and is subsequently lynched. Crowd probably thought it was a terrorist. Man was admitted to hospital in moderate condition. #Israel #TelAviv #Palestine pic.twitter.com/acuOItupP0 — Jelthe Kloens (@JeltheK) May 12, 2021

Riots in #Haifa: A vehicle attacked by protesters in the city escaped and ran over a man who was lightly to moderately injured. The driver was taken for questioning #Israel #IsraelUnderAttack @CBeyar pic.twitter.com/tAoNuL4RAn — دودول طلا (@LievanTem) May 12, 2021

