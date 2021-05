annonse

Statsminister Nikol Pashinyan har besluttet å konsultere forsvarsalliansen, i lys av det han kaller «Aserbajdsjans provokasjoner i grenseprovinsen Syunik».

Ifølge Eurasian Times, har Armenia sendt en offisiell forespørsel til Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) om bistand for å håndtere den spente situasjonen i den sørlige Syunik-regionen ved grensen til Aserbajdsjan, ifølge Armenias visestatsminister Tigran Avinyan.

– Forespørselen har blitt sendt offisielt til CSTO, og den må vurderes innen tre dager, sa Avinyan til reportere fredag ettermiddag.

Russisk-ledede CSTO ble opprettet i 1992 av tidligere sovjetrepublikker. I dag er Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan medlemmer av forsvarsalliansen.

Diskusjoner

Tidligere på dagen fredag hadde CSTO-talsmann Vladimir Zaynetdinov opplyst til den russiske nyhetskanalen Sputnik at organisasjonen ennå ikke hadde mottatt noen offisielle henvendelser, men likevel at den var i kontakt med armenske tjenestepersoner om saken.

– CSTOs generalsekretær Stanislav Zas har diskutert den nylige utviklingen på den armenske-aserbajdsjanske grensen med Armenias forsvarsminister Vagharshak Harutyunyan, sa Zaynetdinov.

Sikkerhetsråd

Ifølge en uttalelse fra det armenske sikkerhetsrådet sett av Sputnik, diskuterte Armenias sikkerhetsrådssekretær Armen Grigoryan og den russiske sikkerhetsrådssekretæren Nikolai Patrushev fredag ​​situasjonen ved den armenske-aserbajdsjanske grensen, hvor sistnevnte påstod at Aserbajdsjan hadde krenket Armenias territoriale integritet.

Torsdag hevdet det armenske forsvarsdepartementet at de aserbajdsjanske væpnede styrkene gjennomførte provoserende aksjoner i Syunik-regionen.

– Grigoryan understreket at Armenia ser på situasjonen som en aserbajdsjansk krenkelse av Armenias suverene territorium, som den armenske siden finner uakseptabelt. Derfor må de aserbajdsjanske væpnede enhetene forlate territoriene og gå tilbake til sin utgangsposisjon, sa det armenske sikkerhetsrådet i uttalelsen.

Patrushev satte «stor pris på den armenske sidens tilbakeholdenhet, og pekte på viktigheten av å bruke all mulig diplomatisk innsats» for å løse problemet. Han la til at «den russiske siden er engasjert i en intensiv innsats på alle nivåer for å raskt løse problemet».

Aserbajdsjanske tropper i Syunik?

Ifølge en kilde i det armenske forsvarsdepartementet som snakket med Sputnik fredag, har ikke situasjonen på grensen til Aserbajdsjan i Armenias Syunik-provins endret seg. Aserbajdsjanske styrker er fortsatt stasjonert der, til tross for sterke krav fra Jerevan om at de trekkes tilbake.

Kilden i det armenske forsvarsdepartementet hevdet torsdag at de aserbajdsjanske væpnede styrkene forsøkte å flytte sine stillinger nær to byer i landets sørlige region og gjennomførte andre provoserende handlinger.

Armenias utenriksminister Ara Aivazian har diskutert situasjonen med Russlands Sergey Lavrov, mens statsminister Nikol Pasninyan har iverksatt konsultasjoner med CSTO om saken.

– For øyeblikket er det ingen endringer. Vi sa til den aserbajdsjanske siden at dette er armensk territorium, og vi vil ikke bevege oss én centimeter. Vi fikk inntrykk av at de venter på en ordre fra høyere hold, sa kilden.

Den armenske provinsen Syunik er klemt mellom det aserbajdsjanske fastlandet i øst og den autonome republikken Nakhchivan, en aserbajdsjansk enklave, i vest.

