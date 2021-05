annonse

Planen er at alle parter skal samarbeide i det grønne skiftet.

– Vi må rigge oss og demokratiet for å lykkes med klimaomstillingen, sier han til Vårt Land.

Arbeiderpartipolitiker Espen Barth Eide sitter i klima- og energikomiteen på Stortinget, og mener at klima må sette rammen rundt all politikk. Derfor foreslår han at regjeringen skal innføre et klimaomstillingsråd, det skal være et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle.

– Vi mener at regjeringen har lagt for lite vekt på å involvere arbeidslivets parter. Et slikt råd får som mandat å holde litt på de lange tankene og ikke bare slåss om umiddelbare posisjoner.

Han sier at stadig flere ser at det de vil tape på, er å ikke endre seg i tråd med klimamålene.

– Vi er i ferd med å komme dit i Norge, men det er fortsatt en brytning mellom de som først og fremst ser et problem, og de som ser at det her ligger muligheter. Vi må også si at det trengs noen kraftige grep, men da må de som jobber i verkstedhallen i Verdal vite at det finnes en naturlig overgang til noe annet.

Arbeiderpartiet har utformet noen rettferdighetskrav i klimapolitikken

Det ene er å etablere et klimaomstillingsråd. Så vil de øke den statlige satsingen på havvind, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart og karbonfangst med transport, bruk og lagring. De vil også sikre at fellesskapet skal få sin del av den framtidige gevinsten ved investeringer i det grønne skiftet. Dernest ønsker de å integrere klima- og naturhensyn sterkere i utredningsinstruksen.

