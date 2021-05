annonse

Her er noe av politikken som ble vedtatt på Høyres landsmøte fredag:

* Sterkøl i butikk: Høyre går inn for å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til 8 prosent i dagligvarebutikker. Høyre vil også la Vinmonopolet holde åpent til klokka 20 og tillate salg av alkohol i butikk til klokka 23.

* Skatter og avgifter: Høyre vil gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt. Skattepolitikken skal sørge for at alle sitter igjen med mer av egen inntekt, og at det alltid lønner seg å jobbe.

– Formuesskatt: Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.

– Arveavgift: Høyre sier nei til gjeninnføring av arveavgift.

– Grensehandel: Høyre går inn for redusert særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

– Turistskatt: Høyre sier nei til å innføre en nasjonal turistskatt.

* Oljepolitikk: Høyre vil konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet sa derimot nei til et forslag om å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for olje- og gassbransjen.

* Elektrifisering: Høyre vil legge til rette for fortsatt elektrifisering av norsk sokkel, men hensyntatt kraftsituasjonen på land og tiltakskost.

* Equinor: Et forslag om å redusere statens eierskap i Equinor ble avvist av landsmøtet.

* Oljefondet: Landsmøtet vedtok at oljefondet ikke skal brukes som politisk verktøy. Et annet forslag om å redusere oljepengebruken ble avvist.

* Gründerpermisjon: Høyre vil utrede en permisjonsordning etter svensk model hvor heltidsansatte med fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet som ikke er i konkurrerende virksomhet med der du er ansatt.

* Taxfree: Høyre går inn for å opprettholde taxfreeordningen.

