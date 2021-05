annonse

NTB melder at seks palestinere er fredag skutt og drept av israelsk militære på den okkuperte Vestbredden. Over hundre skal også være skadd under voldelige sammenstøt.

Det opplyser palestinske Røde Halvmåne. Det skal ha blitt brukt skytevåpen, i tillegg til tåregass og gummikuler.

Palestinske tjenestepersoner opplyser fredag ettermiddag at fem palestinere ble drept under voldelige sammenstøt med steinkasting flere steder. En sjette ble drept under et forsøk på å knivstikke en israelsk soldat på den nordlige delen av Vestbredden.

Uroen på Vestbredden tiltar samtidig som Gaza-konflikten trappes opp. Israelske styrker fortsetter å bombe som svar på rakettskytingen fra Hamas.

