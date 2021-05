annonse

annonse

Høyre mener Oslo kommune prioriterer feil.

Striden står om finansieringen av karbonfangst på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Det er snakk om 1,5 milliarder kroner. Staten har sagt nei, men Espen Barth Eide har lovet Raymond Johansen penger om de vinner valget.

– I fjor lot regjeringen være å prioritere egne penger til karbonfangstprosjektet på Klemetsrudanlegget, sier Barth Eide til Dagsavisen, og beskriver prosjektet som et industrieventyr:

annonse

– Det er nesten utrolig at statsministeren er så passiv. Norge har i dag en unik mulighet til å ta en global lederrolle som et grønt industrilokomotiv. Vi kan skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser og gjøre det mulig for fremtidens generasjoner å leve av å kutte utslipp. Men tida er i ferd med å løpe fra oss, mens Regjeringen somler.

Les også: MDG: Staten må betale for Oslos klimapolitikk

Men Høyre mener at Oslo kommune skal finansiere prosjektet selv.

annonse

– Ved flere anledninger har vi hørt at Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet heier på prosjektet. Men med en gang de blir spurt om å ta del av regningen, blir det taust. Det syns jeg er pussig, for et prosjekt som ligger innafor Oslo kommune, og der Oslo kommune er deleier, sier Nicolai Øyen Langfeldt fra Høyre til Dagsavisen, og legger til:

– Det argumentet må da gjelde også om kommunen spytter i? Klemetsrudanlegget står for rundt 19 prosent av Oslo kommunes totale klimautslipp. Karbonfangst der vil være et mye viktigere og mer effektivt klimatiltak enn sykkelveier og fjerning av parkeringsplasser. Faktisk er dette det største enkelttiltaket vi har, om målet er å kutte 95 prosent av Oslos utslipp innen 2030. Totalbudsjettet til Oslo kommune er på 80 milliarder. En milliard til dette, bør være mulig.

Les også: MDG-Lan: – Regjeringens klimaplan torpederer Oslos klimamål

Stortingsrepresentant fra Høyre Stefan Heggelund mener industrien skal være med og betale:

– Arbeiderpartiet har lenge argumentert for at skattebetalerne og staten skulle ta hele regningen. Vi mener selskapene også skal være med å dele på risikoen. Vi har vært konsekvente, vi legger 3 milliarder på bordet til Fortum-prosjektet, men de må også ha andre finansieringskilder. Her kommer EUs innovasjonsfond inn, men det burde også inkludere Oslo kommune, men Johansen er ikke villig til å bruke et rødt øre på dette.

annonse

Einar Wilhelmsen fra MDG synes «Klimakur 2030» er for slapp. Han forteller at når staten har ambisjon om halvering, så har hans kommune som mål om nullutslipp. Men de kan ikke få det gjennomfør uten penger fra staten. Han frykter Oslos mål om å bli en nullutslippsby innen 10 år kan ryke uten drahjelp fra staten, skriver Dagsavisen. Det de virkelig trenger hjelp fra staten til er karbonfangst på Klemetsrudanlegget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474