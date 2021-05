annonse

For meg personlig, her langt inni jungelen, er det ikke så lett å vurdere hvilke kriterier som må til for å kalle noe en katastrofe. Men jeg lurer på hvordan slike kriterier etableres, om retningen vinden blåser kan spille en rolle, og selvsagt – hvem som egentlig sysler med dette? Finnes det noen nasjonale retningslinjer, eksempelvis? Som kanskje justeres av og til, når det måtte passe?

Det er ikke så lenge siden vi hadde den siste såkalte vaksinekatastrofen. I 2009 ble Pandemrix-vaksinen satt mot svineinfluensaen. 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert. Snaue fire år etter, 21. januar 2013, ble artikkelen «Skadene av Pandemrix var en katastrofe» publisert på nrk.no. 548 mennesker rapporterte alvorlige bivirkninger av vaksinen.

Ansvarlig for Folkehelseinstituttets overvåking av smittsomme sykdommer, Preben Aavitsland, sa den gang at «Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Ja, han sa faktisk det – fire år etter at Pandemrix-vaksinen ble satt.

I dag, bare seks måneder etter at covid-vaksinasjonen startet hos oss, er drøyt 1,37 millioner vaksinert – mot pandemrix 2,2 mill.. 790 mennesker har så langt fått alvorlige bivirkninger, i følge en rapport på Legemiddelverkets hjemmesider, datert 4. mai 2021. 790 alvorlige bivirkninger etter et halvt år – mot Pandemrix’ 548 – etter fire år.

Vi har i tillegg 156 dødsfall (noen av disse ikke nødvendigvis knyttet til vaksinen, i følge statens legemiddelverk), hvor fem av dødsfallene er personer under 60 år, blant annet en småbarnsmor, og en 54-år gammel kvinne som meldte seg til frivillig arbeid på en helsestasjon ifm. pandemien.

Og som om ikke dette er nok, 50% av vaksinene våre myndigheter helhjertet anbefalte oss å ta, så raskt som mulig – er nå tatt bort fra sortimentet – Astra Zeneca og Johnson&Johnson tas bort, Pfizer og Moderna beholdes. Til tross for dette forsøker myndighetene med utstedelse av vaksinepass, som vil gi fordeler til de som lar seg vaksinere…inntil bivirkningene kicker inn? Eller..?

Men hva sysler Preben Aavitsland med i dag? Som ansatt i FHI er han kanskje opptatt av å forhindre nye vaksine-katastrofer?

Nei. Til tross for 44% flere alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjonen etter seks måneder enn Pandemrix-vaksinasjonen etter fire år, vurderer nå Aavitsland om de også skal vaksinere barn. Og barnelegen Astrid Rojahn mener at «det bare er fordeler med det».

Aavitsland har faktisk også antydet at guddommelige krefter er i sving i vaksine-prosessen. I VG uttaler han at vaksinefunn i Israel er «et mirakel».

Jeg drøftet alle disse merkverdighetene for et par dager siden med «dr. Axel ved Jungelsykehuset». Han synes det er pussig at Aavitsland spesielt, og helsemyndighetene generelt, tilsynelatende har glemt at de anså 548 mennesker med alvorlige bivirkninger som en katastrofe, for åtte år siden.

Og nå har vi altså 767 døde av corona, men 790 med alvorlige bivirkninger av vaksinen, etter bare seks måneders vaksinasjon. Pluss 156 døde. Til sammen 946. Inkluderes de døde ifm. covid-vaksinene blir økningen i alvorlige bivirkninger fra Pandemrix i går, til Covid i dag, på 72%. Kanskje vi skal vente litt med å vaksinere barna? Og kanskje noen kan spørre Aavitsland, selvsagt på en høflig måte – hva han egentlig mente med «vaksine-katastrofe» i 2013?

