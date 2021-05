annonse

annonse

I dag bruker datasentre i Norge 0,5 TWh, Statnett anslår at de kan bruke så mye som 15 TWh, eller 15 milliard kilowattimer med strøm i 2040.

Det er ti prosent av dagens strømproduksjon

Energi Fakta skriver at Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37 732 MW og en samlet normalårsproduksjon på 153,2 TWh. I 2020 satt Norge ny produksjonsrekord med en samlet kraftproduksjon på 154,2 TWh, dette er om lag 10 TWh mer enn gjennomsnittet de siste 5 årene. God tilgang på vann i magasinene og økt vindkraftkapasitet var blant årsakene til den rekordhøye produksjonen.

annonse

Les også: Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen

Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår. I 2020 ble det til sammen satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraft. Tilsvarende tall for 2019 var på 2,3 TWh.

Statnett har å laget en oversikt for Klassekampen over statusen for datasentre i dag. Den viser at 52 sentre siden 2018 har søkt om å koble seg på strømnettet. Statnett beregner en økning på rundt 8 TWh fram til 2040. Det er tilsvarende Oslos strømforbruk – som er på 9 TWh.

annonse

Det det høyeste scenarioet er på rundt 15 TWh i 2040. Men det kan også være være for lavt, tror Statnett, og viser til at summen av innmeldte planer er større.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474