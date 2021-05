Han mener all erfaring viser at rødgrønt samarbeid gir økt byråkrati, økte bilavgifter, lar infrastruktur forfalle og stadig oftere vil ha flere forbud og restriksjoner.

– Under Sps forrige rødgrønne regjeringsperiode gikk Sp inn for at Norge skal være Europas batteri, bygge ut flere kraftledninger til utlandet, pepre landet med vindmøller og la ned massevis av lokale skoler og sykehus. Når SP nå tviholder på samarbeid med sosialistene, så tyder alt på at de styrer rett inn i samme dårlige beslutninger. Derfor bør velgerne ta ansvar – når SP ikke vil skifte side, så bør velgerne deres gjøre det, slår han fast overfor Resett.