annonse

annonse

Postet bilde av bibelvers – risikerer to års fengselsstraff.

Den finske parlamentsrepresentanten Päivi Räsänen står tiltalt for hatprat etter å ha postet bibelvers på Twitter.

Bakgrunnen for saken er at Räsänen uttrykte seg kritisk til den finske kirkens samarbeid med LHBT-bevegelsen og Pride i 2019.

annonse

Politikeren stilte spørsmål ved kirkens lederskap, og la ved et bilde av et bibelvers, i en post på Twitter. Det skriver nettstedet CitizenGO.

På grunn av dette ble Räsänen utsatt for et fire timers langt avhør, etter at det ble åpnet en etterforskning av utspillet. Hun er nå tiltalt for dette tilfellet, og påtalemyndigheten har dessuten gravd frem nok en tiltale, på bakgrunn av et flygeblad Räsänen skrev i 2004, der hun hevdet at «homofili utfordrer det kristne konseptet menneskelighet».

En tredje tiltale er tatt ut mot Räsänen, med bakgrunn i utspill hun kom med om homofili under en radiosending.

annonse

Aksepterer ikke tiltalen

Nå risikerer hun to års fengselsstraff.

– Jeg kan ikke akseptere at å ytre mine religiøse overbevisninger kan medføre fengsling. Jeg anser meg ikke som skyldig i å true, svartmale eller fornærme noen. Mine uttalelser var alle basert på Bibelens lære om ekteskap og seksualitet, sier Räsänen om tiltalene.

Nettstedet har anordnet en underskriftskampanje for å forhindre at Räsänen blir fengslet. Kampanjen har i skrivende stund fått over 7500 underskrifter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474