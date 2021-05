annonse

Over 120 høytstående pensjonerte offiserer i USAs væpnede styrkene advarer om at USA er under angrep fra sosialisme og marxisme, med potensielt katastrofale følger.

Advarselen kom i form av et åpent brev publisert mandag, hvor de undertegnede advarte om at USA er i «dyp fare» og under «enormt angrep» fra sosialister og marxister. De oppfordret alle amerikanerne til å bli mer politisk involvert for å motvirke utviklingen.

«Vår nasjon er i dyp fare. Vi kjemper for vår overlevelse som en konstitusjonell republikk som ingen annen gang siden vår grunnleggelse i 1776. Konflikten er mellom tilhengere av sosialisme og marxisme mot tilhengere av konstitusjonelt styre og frihet,» advarer de innledningsvis i brevet.

Lovforslag

De høytstående pensjonerte militæroffiserene rettet deretter sterk kritikk av den amerikanske valgprosessen i 2020 og argumenterte med at Demokratens lovforslag om å droppe krav om ID-kort ved valglokalene (kjent som lovforslag HR1 i Representantenes hus og & S.1 i Senatet) ville ødelegge valgrettferdighet og føre til at Demokratene forblir ved makten for alltid:

«Uten rettferdige og ærlige valg som nøyaktig gjenspeiler ‘folks vilje’ er vår konstitusjonelle republikk tapt. Valgintegritet krever at det er én lovlig stemme som avgis og telles per innbygger. Juridiske stemmer blir identifisert av godkjente kontroller fra statslovgiveren ved bruk av myndighets-ID, verifiserte signaturer, osv.

I dag kaller mange slike commonsense-kontroller ‘rasistiske’ i et forsøk på å unngå å ha rettferdige og ærlige valg. Å bruke raseretorikk for å undertrykke bevis på stemmerettighet er i seg selv en tyrannisk intimideringstaktikk. I tillegg må ‘rettssikkerhet’ håndheves i våre valgprosesser for å sikre integritet. FBI og Høyesterett må handle raskt når uregelmessigheter i valget dukker opp og ikke ignorere dem slik det ble gjort i 2020. Til slutt vil HR1 & S.1 (hvis godkjent) ødelegge valgrettferdigheten og la Demokratene forbli ved makten for alltid som bryter vår grunnlov og betyr slutten på vår representative republikk,» skriver de.

Diktatorisk Biden

De rettet også sterk kritikk mot Biden-administrasjonen for å handle på en «diktatorisk måte», ved å omgå Kongressen med mer enn 50 utøvende presidentordre som har reversert mye av Trump-administrasjons politikk. De kritiserte også administrasjonens bruk av overdrevne nedstenginger av skoler og virksomheter, samt sensur av skriftlige og verbale uttrykk, som de anser som et direkte angrep på amerikanernes fundamentale rettigheter.

«Vi må støtte og hjelpe ansvarlige politikere som vil ta handling for å motvirke sosialisme, marxisme og progressivisme, støtte vår konstitusjonelle republikk og insistere på finanspolitisk ansvarlig styring mens vi fokuserer på alle amerikanere, spesielt middelklassen, ikke spesialinteresser eller ekstremistiske grupper som er vant til dele oss i stridende fraksjoner,» argumenterer de.

Sikkerhetsspørsmål

De pensjonerte militæroffiserene tok også opp de nasjonale sikkerhetsspørsmålene knyttet til USAs sørgrense, Kinas ekspansjon og energi.

«Ulovlige migranter oversvømmer landet vårt og medfører store økonomiske kostnader, kriminalitet, lavere lønninger og ulovlig stemmegivning i noen stater. Vi må gjenopprette grensekontrollen og fortsette å bygge muren mens vi støtter vårt dedikerte grensekontrollpersonell. Suverene nasjoner må ha kontrollerte grenser,» skriver de.

De omtalte deretter Kina som «den største eksterne trusselen mot USA,» og argumenterte med at forsøkt på økt samarbeid med Det kinesiske kommunistpartiet bare oppmuntrer det til å fortsette fremgangen mot verdensherredømme – militært, økonomisk, politisk og teknologisk. «Vi må innføre flere sanksjoner og begrensninger for å hindre deres verdensherredømme og beskytte USAs interesser,» argumenterer de.

De anmodet også Biden-administrasjonen om å åpne Keystone oljerørledningsprosjektet for å gjenoppnå full amerikansk energiuavhengighet. «Å stoppe Keystone-rørledningen eliminerer vår nylig etablerte energiuavhengighet og får oss til å være energiavhengige av nasjoner som ikke er vennlige mot oss, samtidig som vi eliminerer verdifulle amerikanske jobber. Vi må åpne Keystone rørledningen og gjenvinne vår energiuavhengighet av nasjonale sikkerhets- og økonomiske årsaker,» skriver de.

Politisert militære

De pensjonerte høytstående offiserene argumenterte også med at det amerikanske militæret ikke burde brukes som «politiske brikker» for å beskytte Kongressen mot en «ikke-eksisterende trussel», med referanse til soldatene som fortsatt er plassert utenfor kongressbygningen i Washington D.C. De sa også at militæret ikke burde tvinges til å akseptere politisk korrekthet eller kritisk rase teori, som går på bekostning av krigsberedskap.

«Vi må støtte militæret og veteranene våre; fokusere på krigsberedskap, eliminere den etsende tilførselen av politisk korrekthet inn i militæret vårt som skader moral og krigsberedskapen,» skriver de.

«Anarki» og demens

Avslutningsvis i det eksplosive brevet fordømte krigsveteranene «anarkiet» som eksisterer visse amerikanske byer og ba amerikanere om å støtte rettshåndhevelsespersonell. De insisterte på at distriktsadvokater, domstoler og justisdepartementet håndhever loven likt, rettferdig og konsekvent overfor alle.

Helt til slutt argumenterte de med at den mentale og fysiske tilstanden til USA øverstkommanderende (president Joe Biden) «ikke kan ignoreres»:

«Han må være i stand til å raskt ta nøyaktige nasjonale sikkerhetsbeslutninger som involverer liv og lemmer hvor som helst, dag eller natt,» skriver de.

