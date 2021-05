annonse

Kommuner sterkt kritiske til å gi fra seg vaksiner til Oslo og kommuner i Viken. Solberg er oppgitt over «bråket».

319 kommuner kan måtte gi fra seg vaksiner til 24 kommuner i Oslo og Viken.

– Jeg vil si at dette er svært uheldig for befolkningen i vårt område. Vi har høy smitte, og slik har det vært over tid. Måten de har regnet dette ut på er snodig. De sitter litt for tett på Oslo, sier ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch (H).

Nå har ordførerne sendt et brev til statsminister Erna Solberg. Der ber de om et møte snarest. De nekter å gi fra seg vaksinene uten kamp, skriver NRK.

Porsgrunn har sett en smitteøkning de siste dagene, men de mangler vaksiner.

– Vaksiner er mot fremtidig sykdom. Nå er det dette område som er hardest rammet. Vi har høyest smittetrykk i Norge med stigende trend. Det henger overhodet ikke på greip at vi skal gi bort vaksiner til kommuner som har hatt smitte tidligere, sier ordfører Robin Kåss (Ap).

– Det virker som et arbeidsuhell. Det må rettes opp i med en gang, sier han.

Solberg: – Er det verdt å lage bråk for

Statsministeren hadde stått opp tidlig og var gjest på Politisk kvarter i NRK P2 fredag morgen. Der forsvarte hun regjeringens nye vaksinestrategi.

– Er det verdt å lage bråk? For det har blitt mye styr rundt det, sa Erna Solberg.

Men hun innrømmet samtidig at det var «en vanskelig vurdering å ta».

Det har kommet mye kritikk også mot regjeringens manglende oppfølging av innvandrermiljøene. Undersøkelser viser at de er sterkt overrepresentert i smittestatistikken. Kulturminister Abid Raja tok tildigere til orde for at innvandrere burde bli prioritert tidligere i vaksinekøen.

