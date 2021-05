annonse

annonse

Stortingsrepresentant Else-May Norderhus etterlyste dekning av Kristi himmelfartsdag etter id-innslag på NRK Dagsrevyen. Det var det ikke alle som satt pris på blant hennes partifeller.

Torsdag var Kristin himmelfartsdag. Dagen fikk ingen oppmerksomhet i NRK Dagsrevyen. Men det fikk den muslimske høytiden id.

NRKs dekning fikk Ap-topp Else-May Norderhus til å reagere. Hun skrev et langt innlegg på Facebook der hun refset statskanalens prioritering og hevdet at den var blitt «helt muslimsk».

annonse

– Kristin himmelfartsdag er en bevegelig høytidsdag som feirer 39 dager etter første påskedag. Kristi himmelfartsdag feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge Evangeliet etter Lukas, skal ha fart opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. Dette er en hellig dag og fridag i her i Norge. På NRK har de blitt helt muslimsk. Der vises kun reportasjer fra muslimenes helligdag id, uten å si noe om Kristi himmelfartsdag. Jeg vet jeg lever i et flerkulturelt samfunn, men hadde håpet statskanalen hadde fått med seg at det er den kristne tro som er vår kulturs religion, skrev Norderhus.

Les også: Nestleder i Demokratene mener NRK driver «massiv kampanje for islam»

annonse

Innlegget har skapt voldsomme reaksjoner. Hittill har det kommet nesten 700 kommentarer der mange skriver at de er enig med henne.

– Endelig noen som tør å si ifra. Heier på deg Else-May!, skriver en person.

– Rasist

Men ikke alle tilbakemeldingene er like hyggelige. Ap-politikeren blir blant annet stemplet som rasist.

– Jeg tror Jesus ville tatt sterkt avstand fra dette innlegget. Det her handler heller ikke om Kristi himmelfart. Det handler om at du er rasist. Ta det innover deg og gjør noe med det hvis du har lyst til å praise Jesus altså, skriver en kvinne.

Men også hennes egne partifeller går til angrep.

annonse

– Dette synes jeg faktisk er skikkelig ikke greit. Jeg prøver og komme på en eneste grunn til hvorfor og hva i all verden som er hensikten med denne ytringen din. Jeg finner den ikke!, skriver tidligere stortingsrepresentant for Ap, Eirin Sund.

– Takk for meg! Slettet deg som venn på Facebook! Skuffende av en tidligere kollega, skriver en annen.

Ordfører på Nesodden, Truls Wickholm (Ap), har skrevet: Eid Mubarak!

Andre med medlemsskap i Arbeiderpartiet ber henne skifte parti.

– Speile hele Norge

NRK svarer at id er en «viktig høytid for mange nordmenn».

– NRK har som mål å speile hele Norge, og å markere id er en naturlig del av vårt oppdrag. Id er en stor og viktig høytid for mange nordmenn. NRKs totale redaksjonelle dekning gjennom et år inkluderer også de øvrige religionene i ulike programmer og omtale, både på TV, radio og nett, sier fagdirektør i NRK, Marius Tetlie, til TV 2.

Både statsminister Erna Solberg og byrådsleder Raymond Johansen la ut gratulasjoner på sosiale medier i forbindelse med id-feiringen.

NRK viet en hel sending kun til id-feiringen i programmet «Festen etter fasten» fredag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474