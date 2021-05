annonse

annonse

Solberg holdt sin landsmøtetale fredag. Den imponerte ikke Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran.

– Dette var en tale fra en statsminister som virker sliten og på overtid, og som helt åpenbart trenger avløsing, sier han.

Solberg på sin side beskylder Arbeiderpartiet for å skape polarisering.

annonse

«Nå er det vanlige folks tur,» er det nye slagordet du møter på Arbeiderpartiets nettsider. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det så ofte han kan.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg liker det ikke.

– Det er et uttrykk for et forsøk som venstresiden har drevet på med, med polarisering over lang tid. En de/vi-diskusjon, om at det er noen nordmenn som ikke er vanlige, og så er det noen som er vanlige, og de vanlige som er de viktige, sier Solberg til NTB.

annonse

Hun liker ikke Skjærans påstand om at hun virker sliten.

– Du stille deg spørsmålet: Hvorfor sier han det? Det er fordi de forsøker å stemple andre. Det var ingenting som var slitent i min tale. Arbeiderpartiet summer nå dette om at vi er trøtte og slitne og ikke har noen ny politikk. Vi har massevis av ny politikk, sier Solberg.

– De forsøker å stemple folk. Det er ikke så lurt, tror jeg. De har gjort det før, og det pleier ikke å virke. Folk er mer fornuftige enn det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474