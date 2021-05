annonse

Politiet i Bergen rapporterer om flere slagsmål, men ingen har blitt alvorlig skadet.

– Det har vært mange som har slåss på samme tid, flere steder. Ingen er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Per Algrøy, til NTB.

De melder om tre slagsmål innenfor kort tid. De begynte der mange var samlet og stemningen ble amper. På stedene var både russ og andre unge, blant dem mindreårige.

– Det har vært en del forstyrrelser og ansamlinger av folk i løpet av natten, blant annet i Nygårdsparken. Vi har oppløst noen forsamlinger. Det er stort sett løst på andre måter enn at noen er innbrakt, sier Algrøy.

En ung mann sparket i ansiktet i et slagsmål i Øygarden, han var bevisstløs og fikk bistand av ambulanse. Klokken ett fikk politiet kontroll på på en ung mann etter et slagsmål. Rundt klokken to mottok politiet melding om et større slagsmål på en russesamling i Hordnesskogen utenfor Bergen. Der ble en ung mann sparket i hodet, men han hadde forlatt stedet da politiet ankom. Litt senere rykket politiet ut til Kronstad, etter et slagsmål mellom flere personer.

