På Hamar lørdag ble to unge gutter fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) fysisk angrepet og kjeppjaget av ungdommer som deltok i en demonstrasjon i regi av Palestina-komiteen. Til stede sammen med demonstrantene som angrep var også Hamar-biskop Solveig Fiske samt Rødt og SV.

Arrangementet var ikke meldt som det skulle. Derfor var politiet heller ikke til stede. 40-50 personer møtte opp på den pro-palestinske siden.

Steffen Tingvoll Evensen, formann i Innlandet FpU, og FpU-eren Mathias Engeli Johansen ankom Triangel-parken i Hamar sammen med med par andre sympatisører av Israel.

Evensen forteller til Resett at de stilte seg diskret bakerst blant tilhørerne og tok opp en plakat med et Israel-flagg de hadde fått laget da de fikk høre om demonstrasjonen.

– Etter bare noen sekunder ble jeg angrepet bakfra av en person og flagget ble revet ut av hendene mine og sparket bortover bakken, sier han.

Like etter kom det han anslår til 6-8 unge menn med innvandrerbakgrunn stormende mot dem. Han anslår alderen deres til pluss/minus 20.

– Mathias og jeg skilte lag og løp i hver vår vei. De løp alle etter Mathias, tok ham igjen og både sparket og slo, forteller Evensen.

I politiets fravær var det eldre medlemmer av Palestina-komiteen som klarte å stanse og roe ned ungdommen som hadde angrepet.

Kritisk til lokalavisen

Stortingsrepresentant Tor-Andre Johsen (Frp) kom til stedet like etter og forteller at situasjonen da hadde roet seg og FpU-erne hadde kommet seg i sikkerhet. Han snakket med representantene for for Palestina-komiteen og fra SV som var til stede, men er overrasket over deres tolkning.

– De mente det var en provokasjon av Fpu-ere å komme til torget med Israel-flagg. De virket nærmest å unnskylde angrepene, sier han.

Johnsen sier også at det var han som tipset Hamar Arbeiderblad om saken. Journalistens spørsmål var det samme, sier han.

– De lurte på hvorfor FpU kom for å «provosere», sier Johnsen til Resett. Han stusser på vinklingen lokalavisen har på saken.

Til Steffen Tingvoll Evensen stiller HA følgende spørsmål:«Skjønner dere ikke at det å stille med et israelsk flagg her ville bli oppfattet som en provokasjon?»

– Vi må forsvare ytringsfriheten i landet. Vi mener vi må kunne stå her og vise vårt syn uten å bli fysisk angrepet, svarte Evensen til det.

Hamar Arbeiderblad fortsetter med å spørre Palestina-komiteens leder Helge Bjørnsen om hendelsen. Bjørnsen sier at de «ikke liker at det ble sånn som dette». Men han skylder på «mye følelser».

– Dette er mennesker som har flyktet fra sitt land, og det er Israel som er årsaken til det. Da blir det mye følelser, sier Bjørnsen.

HA skriver deretter at politiets innsatsleder på stedet Christian Gjelten bekrefter at det har vært det avisen omtaler som «en tildragelse eller episode mellom to parter».

Tor-Andre Johnsen sier til Resett at dette er en underlig fremstilling.

– Det var en part som angrep en annen, nemlig FpU-erne. Dette er helt uakseptabelt, sier han.

Johnsen ser alvorlig på angrepet fra ungdommene og han synes det er skremmende at voksne personer og lokalavisen ser ut til å ha det synet at å utøve sin ytringsfrihet er det samme som å provosere.

– På sett og vis unnskylder de og legitimerer slik voldelig atferd, sier han til Resett.

Ulike standarder

Han sier videre at hvis det hadde vært omvendt vil samtlige nasjonale medier vært på saken.

– Tenk om det var en demonstrasjon i regi av Fremskrittspartiet for Israel og noen hadde gått til fysisk angrep på Palestina-sympatisører. Da hadde det blitt ramaskrik, sier Johnsen.

Steffen Tingvoll Evensen sier til Resett at deres hensikt med å møte opp var å få frem nyansene i saken og vise at også Israel har sine støttespillere og sympatisørere i Norge.

– I mediene får vi høre temmelig ensidige versjoner som får folk til å tro at Israel har all skyld. Jeg kan ikke forstå at det skulle være en provokasjon at vi også får ytre våre meninger, sier han.

– Vi kommer til å anmelde. Vi må stå opp for ytringsfriheten og mot voldsvenstre, sier Evensen.

