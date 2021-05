annonse

Høyres landsmøte stemte lørdag mot å åpne for generell bevæpning av politiet.

198 stemte mot forslaget, mens 134 stemte for.

Heidi Nordby Lunde var blant motstanderne til at norsk politi skal bære våpen.

– Jeg er ikke «soft on crime». Et velfungerende politi er en forutsetning for at vi kan leve trygt i et åpent og liberalt samfunn, sa Nordby Lunde i debatt i forkant av avstemningen.

Hun mente dagens ordning med såkalt punktbevæpning, det vil si at politiet på utsatte steder skal være bevæpnet, men at politiet som hovedregel ikke er det, fungerer bra.

Responstid

Flere delegater tok til orde for at en generell bevæpning ville kutte responstid i skarpe situasjoner, og gi økt trygghet til både befolkning og polititjenestefolkene.

Linda Hofstad Helleland, som har ledet programarbeidet i Høyre, sier til NTB at Norge har et svært høyt utdannet og kompetent politi som håndtere situasjoner godt uten bruk av våpen. Hun uttrykte også bekymring for at bevæpning av politiet kan resultere i mer bevæpning i kriminelle miljøer.

– Også jeg ser at kriminalitetsbildet er blitt mer alvorlig. Men de har i dag tilgang på framskutt lagring, og jeg er redd for at hvis vi skal ha et politi som bærer våpen til daglig, så kan det bidra til en eskalering, sier hun.

