annonse

annonse

En mann ble knivstukket på Tøyen i Oslo. Politiet har kontroll over flere personer.

På Twitter skriver Oslo-politiet at knivofret ble kjørt til sykehus for behandling. Årsaken til knivstikkingen er ukjent.

Mannen er kritisk skadd, ifølge Aftenposten. Innsatsleder på stedet Kristoffer Bang sier til avisa at knivstikkingen har skjedd inne på en privat adresse i Tøyengata, og at det er brukt stikkvåpen, antakeligvis kniv.

annonse

– Vi har kontroll på en del personer, men om det er vitner eller personer vi må avklare status på er for tidlig å si. Vi søker med diverse patruljer og hunder, sier operasjonsleder Guro Sandnes til NTB.

Les også: Tøyen i Oslo: Ruset sjåfør krasjet i tre parkerte biler

Politiet har sperret av et større område, og at de har et aktivt søk etter gjerningspersoner. Politiet har anholdt en mann i 30-årene, og at han skal avhøres igjen. Det pågår også et søk etter to personer, som ble sett løpende fra stedet. Politiet har videoopptak som kan belyse hendelsen. De utelukker ikke flere pågripelser i saken.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474