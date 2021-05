annonse

annonse

Men Dagen-redaktøren mener NRKs dekning av Israel-Palestinakonflikten har blitt bedre.

Vebjørn Selbekk er redaktør av den kristne avisen Dagen, Israel-venn og medlem av Kringkastingsrådet.

– Jeg synes faktisk at dekningen er mer nyansert enn før. Spesielt NRK har blitt bedre, jeg tror at Shaun Henrik Matheson-saken har vært en vekker for NRK i denne saken, når de så åpent drev og publiserer antisemittiske uttalelser på egne redaksjonelle plattformer, sier Selbekk til Resett.

annonse

– De skjønner at nå har de alle øyne på seg og det gjør nok også at det har en effekt på dekningen. Det har vært mer fokus på dekningen av Israels rett til selvforsvar enn tidligere konflikter.

– Betyr det at alt alt er bra nå?

– Neida, det er det selvfølgelig ikke det er selvsagt mange ting å ta tak i, for eksempel når Dagsrevyen på onsdag sier at Tel Aviv er Israels hovedstad, det er nybegynnerfeil som ikke bør forekomme. Det er en massiv overvekt på palestinsk side i den norske mediedekningen, men mindre enn før og jeg synes det går i positiv retning.

annonse

– Tror du grunnen er at Palestina-aktivistene står svakere nå enn for 10-15 år siden?

– Ja, det har mye med saken å gjøre. Det har gått mer opp for det norske folk hva islamistisk ekstremisme er og da er det ikke like lett å heie på Hamas som det var før. Hvis du ser på det siste tiåret hvor Europa har vært en slagmark for islamistisk terrorisme,

så har støtten til den retningen i Midtøsten-konflikten blitt mindre i Norge. Så jeg tror at flere nå har fått opp øynene for at Israel er en nasjon, et demokrati, som gjør så godt de kan som prøver å stå opp mot det islamistiske nabolaget de er plassert i og at mye av futten har gått ut av Palestina-aktivismen. Det har å gjøre med at veldig mye av Palestina-aktivismen har sterke koblinger til islamistisk ekstremisme. Man ser hvem som driver krig mot Israel nå, jo det er de verste islamistene i Hamas, med et charter som minner om noe Vigrid kunne skrevet, det er fullt av antisemittisme, hat, død og forferdelse, med mål om å utslette Israel og etablere en islamsk stat som man mener er oppfyllelsen av en islamsk profeti. Det er positivt av flere i Norge har oppdaget dette.

– Onsdag var det en demonstrasjon foran Israels ambassade der det ble ropt khaybar khaybar, et arabisk slagord om å massakrere jøder. Hva tror du er grunnen til at ingen etablerte medier har skrevet om dette?

– Vi holder på å skrive om det vi og nå. Jeg hørte dette khaybar-ropet som vi har hørt før. Det viser nettopp denne koblingen mellom palestinaaktivisme og islamisme.

– Jeg tror det handler om mangel på kunnskap, dårlig arabisk-kunnskap, man kjenner ikke

annonse

historien, massakren i Khaybar eller hvilken betydning den har. Derfor er det så viktig å ta tak i disse tingene, dette finnes på gata i Oslo, der roper ungdom vokst opp i Norge om islamistisk massakre på jøder i dag, etter modell av profetens bestialske henrettelse av jøder på 600-tallet. Den som tror at dette handler om frihetskamp må ta en titt på realitetene, og det er at Palestina-aktivismen i dag er infiltrert av ekstrem islamisme.

– Hva tror du er grunnen til at mange norske Israel-venner er så misfornøyd med mediedekningen av konflikten?

– Jeg tror det har å gjøre med tidligere tiders opplevelser. Man skal ikke gå mange år tilbake i tid hvor NRK-reportere som stod p TV og blandet kommentar og reportasje. For eksempel Odd Karsten Tveit som uttalte at Gaza er verdens største fengsel som fangevokterne skyter inn i. Det var denne måten NRK dekket dette før. I dag tror jeg det hadde vært mye vanskeligere å komme med denne typen blanding av kommentar av reportasje som er journalistisk forkastelig og mot alle pressens grunndokumenter. Der tror jeg utviklingen har gått i riktig retning, men at mange Israel-venner forbinder pressedekningen med dette.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474