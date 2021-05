annonse

Professor i samfunnsøkonomi Ola Kvaløy mener at Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie tar feil om det grønne skiftet.

– Magnus Marsdal sitt svar til meg i Klassekampen 8. mai har retoriske kvaliteter, og er nok mest ment for fansen, skriver Kvaløy.

Han påpeker Marsdals sammenlikning med statlige investeringer i strøm og olje, ikke er det samme som «det grønne

– Grønn industriutvikling er en annen sak. Den er ikke lønnsom, og derfor sitter privat kapital på gjerdet og venter. Imens håper de at staten skal stille med risikokapital, skriver Ola Kvaløy i Klassekampen.

Han er professor i samfunnsøkonomi, ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Kvaløy utdyper at med statlig klimaindustri à la Marsdal risikerer man å sosialisere tapene, mens de private skummer fløten når lønnsomheten kommer. Professoren mener sosialisering av gevinst gjøres best gjennom kapitalbeskatning og gode fagforeninger – ikke gjennom statlig entreprenørskap.

– Skal jeg forsøke å forstå Marsdal sitt prosjekt ut fra et klasseperspektiv, må det være som følger: Effektiv klimapolitikk i form av høye CO 2 -avgifter er kostbart for folk flest. La oss heller da ta skyhøy risiko med fremtidige generasjoners penger (oljefondet), og håpe på det beste, skriver han, og legger til:

– I et drømmescenario finner Norge gull i form av grønn teknologi som gjør CO 2 -avgiftene overflødige. I virkelighetens verden sløser vi med fellesskapets midler, samtidig som vi utsetter den effektive klimapolitikken, den som svir her og nå.

Professoren avslutter med å slå fast at økonomi som vitenskap kan brukes til å støtte både høyre- og venstreside-standpunkter. Men faget har likevel et fellestrekk, skriver han. Det må være klarhet i premissene og konsistens i argumentasjonen, og her har Marsdal en lang vei å gå, mener Kvaløy.

