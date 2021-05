annonse

Mange nordmenn har opplevd en stor velstandsøkning i kraft av å eie en bolig som har økt mye i verdi. Dette vil nå venstresiden begrense.

Rødt og SV går inn for å igangsette bygging av boliger med fast pris.

– Boligmarkedet er grunnleggende urettferdig, for det er så stor forskjell på dem som har penger og får hjelp av foreldrene sine til å komme seg inn, og de som ikke har det, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til NRK.

Rødt vil gi boligbyggelagene beskjed om å selge boliger til fast pris, som ikke skal kunne selges videre til høyere pris enn de ble kjøpt for.

– De fleste andre siviliserte land rundt oss har en stor andel av boligene i de store byene som er ikke kommersiell. Dette er det viktigste vi kan gjøre, sørge for at man ikke skal ha profitt eller fortjeneste på boligene, men at man bygger ut boliger for kjøp og salg, sier Bjørnar Moxnes (R).

Frykter svartebørs

Forslaget møter motbør fra Høyre. De ser for seg at en slik løsning vil kunne resultere i et svart marked for boliger.

– Det er ikke nye boligkøer vi trenger nå, eller at man betaler under bordet, slik vi hadde i Norge før markedet ble deregulert. Vi må heller jobbe for å bygge flere boliger, sier Mari Holm Lønseth (H).

