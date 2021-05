annonse

annonse

Meningsmålingene overvurderte Demokratenes reelle støtte blant amerikanerne, fordi noen typer republikanske velgere var mindre tilbøyelige til å delta i dem.

Wall Street Journal melder at meningsmålingene i forkant av det amerikanske presidentvalget i 2020 var de mest unøyaktige på 40 år. Dette er konklusjonen til et ekspertpanel innkalt av en paraplygruppe av amerikanske meningsmålingsfirmaer kjent som American Association for Public Opinion Research.

Totalt sett sa panelet at meningsmålingene overvurderte støtten til Joe Biden med 3,9 prosentpoeng i den nasjonale folkeavstemningen i de siste to ukene av valgkampen. Dette var en større feil enn overdrivelsen på 1,3-prosentpoeng i 2016-meningsmålingene for Hillary Clinton.

annonse

Tallene gjør at 2020-målingene inneholder de mest fundamentale feilene i meningsmålinger siden 1980, da de overdrev støtten til president Jimmy Carter med seks prosentpoeng, og ikke klarte å måle størrelsen på kommende Ronald Reagans valgskred. Utenom 1980 var feilene meningsmålingene i fjor de mest dramatiske siden republikaneren Dwight Eisenhowers valgskred i 1952.

Panelet opplyser at de foreløpig ikke har kommet frem til en måte for å rette på feilene i fremtidige meningsmålinger.

Overvurdert støtte

annonse

Meningsmålingene har dermed drastisk undervurdert Donald Trumps støtte to amerikanske presidentvalg på rad.

– Meningsmålingene i 2020 overvurderte demokratisk støtte i alle typer konkurranser vi så på – inkludert den nasjonale folkeavstemningen, presidentvalget, samt innen senator- og guvernørvalg, sa Joshua D. Clinton, professor i statsvitenskap ved Vanderbilt University, som ledet gjennomgangen.

Les også: Amerikansk journalist: – Trump er en «Führer» for republikanerne

– Dette gjaldt uavhengig av hvordan respondentene ga sine svar. Det spilte ingen rolle om man foretok meningsmålingene online eller via telefon. Et lignende feilnivå var gjennomgående, la han til.

Feil

Panelet avslørte sine foreløpige funn onsdag, men det har ennå ikke gitt ut sin endelige rapport. Gruppen innrømmet likevel at den ikke har kommet frem til en god grunn på hvorfor meningsmålingene bommet så grovt og hvordan man kan rette opp problemet.

annonse

Clinton sa at panelets analyse av mer enn 2.000 meningsmålinger før valget viser at faktorer som fikk skylden for feilene i meningsmålingene i 2016, ikke var de viktigste årsakene for problemene i 2020. I motsetning til 2016, var det få ikke-besluttede velgere som på tampen bestemte seg for å stemme på Donald Trump i 2020. Panelet sa også at feilen i 2020 ikke kunne spores til et annet problem som ble avdekket i noen meningsmålinger i 2016: Mangelen på å inkludere nok velgere med lavere utdanningsnivå, en gruppe som favoriserer Trump.

I denne sammenhengen opplyste panelet at noen velgere i 2020 bare nektet å delta i meningsmålingene.

– Folkene som deltok i meningsmålingene var forskjellige fra de som ikke gjorde det. Dette er det første presidentvalget hvor det var klart, sa Clinton.

Panelet konkluderte med at en annen mulighet var at demokrater er mer villige til å svare på meningsmålinger enn republikanere. Alternativt kan republikanerne som var villige til å snakke med meningsmålerne ha vært de som var mest åpne for å støtte Biden, mens republikanerne som nektet å bli delta, kan ha hatt større sympatier for Trump. Hvis sistnevnte mulighet er tilfelle, vil ikke økning antall republikanere som deltar i en meningsmåling løse nøyaktighetsproblemet.

En siste mulighet er at Trump motiverte ett nytt sett med velgere – som ikke var tilknyttet noen av partiene – til å stemme i presidentvalget i 2020, og at disse velgerne avstod fra å ta del i meningsmålinger på grunn av Trumps kritikk av slike undersøkelser.

– Dette er ikke gjensidig utelukkende forklaringer. Alle kan ha bidratt, forklarer Clinton.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474