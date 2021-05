annonse

– I dag hadde jeg en god samtale, forteller en venn.

– Og den var god først og fremst fordi ingen av oss følte behov verken for å unnskylde meningene våre eller pakke dem inn. Ingen overflødige innledning av typen «Jeg er ikke rasist, men …» – engstelige menneskers forgjeves forsøk på å unngå eller i det minste utsette venstrebermens uunngåelige stempling av meningsmotstandere.

Min godt voksne turkamerat – jeg hadde aldri møtt ham før – og jeg rakk å filosofere over mye i løpet av vår spasértur. Vi resonnerte logisk begge to, her var intet føleri, fallera. Ingen av oss ble krenket. Ei heller gikk vi tom for temaer. Og siden det var få andre i skogen den dagen, var det verken behov for å senke stemmen eller se seg over skulderen.

I samtalens løp viste min turkamerat seg å være en ivrig Resettleser – og med et kontrært syn på redaktør Lurås.

– Ikke rart ingen vil møte ham i en debatt, sa min nye turkamerat. – Den debatten vil de tape, og det vet de.

«Vi løste ingen problemer i løpet av turen», fortsetter min venn. «Ei heller fant vi ut hvem det ville være best å stemme på under valget til høsten.»

Han fortalte at de begge vaklet begge mellom Demokratene og Senterpartiet. Demokratene hadde angivelig den beste politikken, mens Senterpartiet trolig hadde best sjanse til å komme i en posisjon der de fikk utrettet noe.

Norske politikere er jo i den misunnelsesverdige situasjon at de aldri vil få rent flertall. Dermed kan de love hva som helst før valget, og i ettertid komme ustraffet unna med at «vi fikk ikke flertall for primærstandpunktene våre.» Noe stort sett bare Fremskrittspartiet blir konfrontert med.

Men – best av det hele: «Vi kunne snakke uhindret og usensurert. Det er ikke lenger hverdagskost for hvite middelaldrende menn i dagens Norge.»

Sa min venn.

