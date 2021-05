annonse

Hurtigruta i byrjinga av mai pløyger seg gjenom grønblå sjø langs Helgelandskysten – som er bada i sol.

Ein kald nordavind dei siste vekene hindrar at det er eit gryande sumarlandskap som passasjerane kan late augene sine fara over, medan dei sit i skinnmjuke liggjestolar innandørs på toppdekket. Toppane på fjellkjeda Dei Sju Søstre glinsar krittkvite av snø. Ellers er det dei gråtona fargene som pregar naturen no, før grønsværet og sumaren tek over.

Løvskogen ser ut som lysegrå skuggar i landskapet, medan svære teigar av sitkagran ligg svartgrøne og lagnadstrugande med bod om eit tyngre liv, og eng og mark lyser skitengult og optimistisk i skogsåpningane. Fargene på berga vekslar mellom ulike sjatteringer av grått og brunt, og mørkebrunt der berga er dekte av lyng.

At sitkagrana skulle veksa seg så omfangsrik og verta ein naturøydeleggjar, var det ingen som såg føre seg då dette importerte treslaget vart planta i førre hundreåret. Grana skulle gje trevirke og livd på øyar og holmar ute langs kysten, men har nok teke over og lagt under seg svære område. Ho spreier seg som ingen andre vekstar i det vintermilde kystlandskapet. Sitkagrana er vorte ei plage, og ho gjer verken liv eller livd der ho står så tett at det er vanskeleg og enkelte stader bortimot umogleg å trengja seg gjenom granskogen.

Årsaken til at skogen veks tett er at trea vart planta tett, og ingen har gjort noko for å tynna ut skogen. Ingen har vel tenkt tanken eingong. Skogen er ikke berre ugjenomtrengjeleg, skogsbotnen er som ein ørken. Der veks ikkje noko, der er det berre barnåler som ligg som eit teppe over naken jord.

-Eg kjenner meg innestengd av granskogen. Her ute hos øyfolket er me vane med og trivs best i åpne landskap, som han seier, han svenske songaren, Ulf Lundell, sa kona til ein nær slektning av meg for nokre år sidan då me var på tur med sjark ut til den nakne og forlatte holmen i havgapet der ho hadde vokse opp.

Men no ser det ut til at noko vert gjort for å bli kvitt den importerte naturplaga. På ei av øyene Hurtigruta fær forbi, er store delar av sitkagranskogen hogge ned og frakta bort – ei god byrjing, vonaleg. Og for ei kort tid sidan var det ein lang fjernsynsreportasje fra øya Silda i Sogn der bygdefolket har gått saman og fått hjelp til å fjerna denne framandveksten, innførd frå Alaska. Det verkar som om nokon har teke til vetet og sett i verk tiltak for å kvitta seg med dette naturuvesenet. Og det er no fleire år sidan Nordlands fylkeskommune sa nei til meir utplanting av sitkagran. No manglar det berre att dei gjev ordre om massiv nedhogging av den planta skogen, men det er vel skort på pengar som gjer at lite vert gjort med den saka.

Brønnøysund er ein av stoggestadane til Hurtigruta. På tur sørover ligg ho der i nestan to timar, mot berre halvtimen på andre stoggestader. Dette har ført til ein del knurring og misunning frå andre kommunar langs Helgelandskysten. Ordninga, som no har vart i fleire år, er komen for å bli, takk vera politikarene i Brønnøy som er dyktige lobbyistar og som og har fått staten til å leggja dei statlige registra til byen, med hundrevis at arbeidsplassar som resultat. I Brønnøysund bor min gamle kamerat, ishavsskipparen, kvalfangaren og partigrunnleggjaren Steinar Bastesen. Det gjer at eg alltid går av Hurtigruta der og tek ein øl eller to eller ein kaffe med Bastesen, som plar å møte meg på kaia iførd den gamle kasjettlua og selskinnsvesten sin. Men det gjer han ikkje denne dagen fordi han er ute på den øya på Helgeland der han vaks opp, og set i stand eit hus har har kjøpt der.

Sist eg var med Hurtigruta her, var i september i fjor, og da møtte han fram med den gamle Buicken sin, en 1960-årsmodell. Denne Buicken hadde stått i ein garasje i Seattle i USA i nestan 36 år, då Bastesen fann ut at han skulle fara over ”dammen” og få han til Noreg. Det var planen et me skulle fara i lag og henta bilen og køyra han på Route 66 over det amerikanske kontinentet til New York og så frakta han med skip vidare. Men en kjenning av Bastesen i Seattle, som vart hyra for å sjå over bilen, fann ut at han var i så dårleg stand at det ikkje var tilrådeleg å leggja ut på nokon tur over det amerikanske kontinenter, og det ville kosta ei formue å setta han i stand. Derfor vart det ingen Amerika-tur på oss. Bilen vart teken om bord i ein lastebåt i Seattle og frakta til Noreg der han vart sett på verkstad og reparert.

I september i fjor då eg var innom Brønnøysund med Hurtigruta, kom Bastesen med Buicken sin. Eg var saman med eit ektepar sørfrå som eg hadde vorte kjend med om bord. Eg hadde halde eit tre timars foredrag om øyriket på Helgelandskysten med sine 20-25.000 øyer, holmar og skjær. For vel 100-150 år sidan låg det tusenvis av fiskarar ute i fiskevær som Skibbåtsvær, Åsvær og Sandsundvær og fiska sild og skrei i vintermånadene. Den gongen gytte silda på Helgelandskysten. I dag er desse væra avfolka, og det er gjort for lite for å verna hus og anlegg frå denne Klondike-tida. På nokre av holmane budde det folk fram til 1960-talet, då dei vart avfolka med stønad frå staten. Men om sumaren er det liv på einskilde holmar og skjær då nokre av dei med røter der ute kjem attende og bor i heimehusa sine i ferien.

Ein månad før hurtigrutereisa mi i fjor hadde Bastesen og eg vore på tre ekspedisjonar til dette arkipelaget, det største i Noreg og i Europa, ja, kan hende i heile verda, for det eg veit. Og det er i dette øyriket både eg og Bastesen har røtene våre, med Bastesen som den suverene når det gjeld kunnskap om denne verda. Men eg fanga opp mykje av kunnskapen hans om øyriket og øyfolket på dei tre turane me hadde vore ute på, berre eit par månader før hurtigrutereisa mi i september i fjor. Og desse kunnskapane slapp eg laus over ekteparet som eg kom i snakk med på Hurtigrura. Når kjeften min kjem i gang, er han ikkje til å stogga, men ekteparet tykte at foredraget var gildt.

– Jeg tror sannelig vi er med på vårt livs dannelsesreise, sa ektemannen til kona si etter at eg hadde låst kjeften min og avslutta monologen min. Men ein ting var de visse på, neste sumar skulle dei ut i arkipelet på Helgelandskysten i sumarferien sin.

Men på denne dagen no i byrjinga av mai er det verken nokon Bastesen, eller nokon Buick eller eit opplysningssugent ektepar sørfrå på kaia i Brønnøysund Så derfor går eg til butikksenteret i byen der det er ein kafé som serverer norsk tradisjonsmat, kjøttkaker, oksesmåsteik, fiskegrateng og lettsalta eller røykt torsk med gulrotstuing osv. Men i desse coronatidene er det ikkje alltid dei har ferdig middagsmat. Det har vore et heftig smitteutbrot i byen, og då vert ikke etterspurnaden av middagsmat like heftig som før, fortel ho som står bak disken, ei vakker dame i 30-årsalderen, vil eg tru.

Eg har i dei siste åra merka meg at fleire kafear her i landet, som serverar norsk tradisjonsmat, er vorte nedlagde. Og ut frå det eg kjenner til, er det berre ein som framleis er operativ, Løvold i Bodø. Ellers har hamburgarane, pizzaene og baguettane teke over. Dei globale trendane treng seg inn over alt og på alle område, anten det gjeld, mat, klede, kultur og ideologi, tenkjer eg og ber om ein baguette med ost og skinke før eg tuslar attende til Hurtigruta att.

Når eg går om bord, må eg taka på meg det munnbindet eg har fått utlevert, ellers er det ikke lov å koma på skipet. Og eg må pliktskuldigst stilla meg framføre eit apparat som måler kroppstemperaturen min, sjølv om den samme temperaturen vart målt tre timar tidlegare då Hurtigruta låg til kai på førre stoggestaden. Alle nye passasjerar som kjem om bord, får tilbod om coronatesting, men ein slik test hadde eg teke før eg starta reisa, så det slepp eg no.

Smittevernet er i det heile vorte mykje strengare, og det har vel noko å gjera med tilhøva på Svalbardhurtigruta i fjor, der fleire vart smitta, og så det vart laga ein rapport som var sterkt kritisk til smittevernet om bord. Det utvida smittevernet om bord og den forverra smittesituasjonen har gjort at det denne våren er langt færre passasjerar på Hurtigruta enn det var i fjor. Og det er langt mellom passasjerane ein kan møta når ein går rundt på dekka, i passasjersalongane eller i kafeen om bord.

– Me har i underkant av 50 passasjerar på eit skip der det er nestan 500 køyeplassar, seier ho som står bak disken i restauranten, når eg spør.

Det strenge smittevernet om bord gjer at folk held dei gjeldande reglane,, og dei går rundt med maske over munn og nase. Ei slik stode legg ikkje opp til prat mellom folk der dei vandrar rundt på dekka og i salongane med dei føreskrivne meterane mellom seg. Dei sit i staden i djup konsentrasjon over mobiltelefonane, nettbretta og pc’ane sine og held den nære omverda på trygg avstand til føremon for verda der ute på netet.

Eg er av dei som ikkje nyttar så mykje tid på dei moderne kommunikasjonsmidla, så eg har teke med meg lesestoff, mellom anna ”Revolusjonen i Europa” av den amerikanske journalisten Christopher Caldwell. I boka skildrar han korleis og kvifor dei politiske elitane i land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sverige, og jamvel Noreg, med innvandrings- og asylpolitikken gjenom dei siste 60 åra er i ferd med å skifta ut dei etniske landsmennene sine med folk frå den såkalla, tredje verda. Sjøl om dette for meg er kjende opplysningar, er det skakande informasjon, for her er det samla i eitt skrift, i ei bok. Vest-Europa er, gjenom den førde politikken, i ferd med å avskaffa seg sjøl i den politiske korrektskapens namn, og me har berre sett byrjinga på ei utvikling som ser ut til å vera irreversibel, kan ein lesa ut or boka til Caldwell.

Då boka til Caldwell var utgjeven på engelsk i 2009, høsta ho mykje godord i politisk korrekte aviser som britiske The Guardian og dei amerikanske storavisene The New York Times og The Washington Post. Og den marxistiske historikar- og sosiologiprofessoren ved Universitetet i California (UCLA), Perry Anderson, sa at boka er den beste som er skriven om innvandringa til Vest-Europa.

Men så vidt eg har fått med meg, er ikkje boka nemnt med eitt einaste ord i norske medier etter at den vart omsett og utgjeven på norsk i 2013. Og det er vel ikkje anna å venta i et samfunn der dei politiske og kulturelle elitane til de gradar er prega av intellektuell og åndeleg armod. Opplysningane i boka er derfor ikkje ønska i det norske samfunnet, der folk ikkje berre går rundt med maske over munn og nase, men der folk har hatt maske over augene i fleire tiår for å halda det politisk korrekte blindsynet intakt. Og det er heller ikkje teikn til at tida’s politisk korrekte ideologi-pandemi skal gje seg. Den styrkar seg og strammar det politiske kvelartaket på opinionen etter som dagane og tida går.

Eg har ein god ven som bur i Chile. I Santiago, hovudstaden i landet, møtte kona hans ein asylinnvandrar frå eit afrikansk land. Då ho fortalde at ho kom frå Noreg, lyste han opp og sa at han hadde kjenninger og vener i heimlandet hennar, og at han ville prøve å koma seg til Noreg, fordi der treng folk ikkje å jobba.

– Der får folk pengar frå staten sa han og smilte.

No var det nok ikkje slike idear om det arbeidsfrie livet som prega dei første arbeidsinnvandrarane som kom til vest-europeiske land som Tyskland, Frankrike , Storbritannia og Sverige allereie på slutten av 1950-talet. Men etter kvart som dei politiske elitane i Vest- Europa frå 1970-talet byrja å liberalisera asylpolitikken og grunngjeva innførselen av asylsøkjarer med moralske argument, byrja og tankar om arbeidsfrie, europeiske land å prega oppfatninga til asylinnvandrarene. Og som den slovenske filosofen Slavoj Zizek kom inn på i artikkelen, «Noreg eksisterar ikkje», i Le Monde Diplomatique for nokre år sidan: Det var då ikkje rart at det dukka opp folk frå heile verda som kravde nøkkelklare boligar i eit land som Noreg. Og dette kravet vart sjølsagt forsterka av at dei aller fleste som emigrerer til Europa, er middelklasse i heimlanda sine, som i meir eller mindre grad har teke opp i seg menneskerettsretorikken til elitane i Vesten, og nyttar han og til fulle.

Og med slike oppfatninger av dei vest-europeiske landa, er det ikkje det minste merkeleg at asylinnvandrarar har kome og kjem i milliontal, og at dei helst vil koma seg til land som Storbritannia, Sverige. Noreg og Danmark der det er lettast å «leva på staten». Og i desse liberale statane finn folk frå autoritære og illiberale klansamfunn eit godt sosialt, kulturelt og økonomisk «jordsmonn» for å dyrka sin eigen kultur og levemåte. Ja, dei vert til og med oppfordra til det av elitane i vertssamfunna, for på dette viset å fremja multikultur, slik at dei kan gjera livet til dei innfødde i vertsamfunna rikare og meir spanande.

Det er ikkje til å unngå at tankane, under lesing av boka til Caldwell, pensar inn på sitkagrana som langs Norskelysten har funne optimale vekstvilkår. Denne veksten vart innførd til landet for å gjeva vekst og ved, trivsel, liv og livd til folket langs kysten, slik som elitane meiner at asylsøkjarar skal gjera livet rikare for folk flest her i landet. Men det som skjer i det norske samfunnet, er nett det som skjer i naturen der sitkagrana tek over. Ho trengjer unna dei opprinnelege vekstane, den opphavelege naturen, fordi vekstvilkåra for den innførde sitkagrana er betre enn for den natureigne vegetasjonen, som kverv og til slutt berre vil vera som eit svakt minne, om ikkje noko vert gjort med saka. Og sjøl om det er teikn til at noko vert gjort med sitkagrana, er det ikkje noko som tyder på at det same vil skje med asylinnvandringa.

Med den demografiske utviklinga og dei folkeframskrivingane som Caldwell viser til, er revolusjonen i Europa allereie i ferd med å sluttførast. Etter at boka kom ut i 2009, har den utviklinga han skildrar, skote ekstra fart, og elitane og store delar av folket i Vest-Europa helsar denne revolusjonen enda meir velkomen enn nokon gong før.

Det er i underkant av 50 menneskje som kjem til middag om kvelden denne maidagen om bord i Hurtigruta. Alle er pensjonistar, nokre skrøpelege med stokk og gåstol og må ha hjelp for å koma seg fram. Og i eit glimt ser eg desse folka, meg sjølv medrekna, som eit dystert og dystopisk bilete på framtida til Noreg, der dei gamle stavrar seg bortover med ustø gange. Støtta av kven? Kan hende med ein bandhund i den eine handa, og ein psykisk eller fysisk utviklingshemma son eller datter som støtte i den andre?

Skal ein følgje utviklingslinene i boka til Caldwell, så vil etterkomarane av opprinnelege folkesetnaden i Noreg døy ut og verta erstatta av andre. Etniske nordmenn får ikkje lenger barn fordi kvinnene skal realisera seg sjølve og leva livet. Dei som måtte ønskje seg barn, er ikke attraktive eller har pengar nok til å få seg partnarar. Det gjeld meir eller mindre begge kjønn. Dei som fyller krava til ekteskap og barn, er meir opptekne av å sørgja for at barn med psykiske og fysiske skavankar vert sette til verda, fordi der er ein menneskerett.

Og det er dessuten viktig at det er dei med skavankar som vert fødde og får veksa opp, slik at dei politiske og kulturelle elitane i Vesten kan få tilfredsstilt dei inderlege ønskene sine om å kvitta seg med det «kvite supremaciet» Og det må fjernast for at det skal verta eit «reelt og skikkelig demokrati», slik at ein kan setja sluttesteinen på plass i elitanes «Revolusjonen i Europ»”. Og det er noko som og innebærer eit definitivt: FARVEL NOR EG.

