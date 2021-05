annonse

annonse

Antijødiske og antiisraelske utbrudd rapporteres fra en rekke land om dagen. Sjokkerte tilskuere kunne observere denne bilkortesjen i Finchley Road i London. Det er Eylon Levy som deler videoen.

– Fuck jødene, voldta døtrene deres!

Han skriver videre at denne bilkortesjen kjørte gjennom jødiske nabolag i Nord-London da videoen ble tatt opp.

"Fuck the Jews, rape their daughters!" This antisemitic motorcade just went through Jewish neighborhoods of North London. @CST_UK pic.twitter.com/7QO7aOdYE1

— Eylon Levy (@EylonALevy) May 16, 2021