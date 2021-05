annonse

12.mars 2020 ba WHO europeiske statsledere stenge ned samfunnene for å stoppe et løpsk virus. En strategi som var ukjent fra alle vedtatte kriseplaner og meget drastisk. Statsministeren uttalte samme dag at dette var: «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid», men gjennomførte det likevel.

Denne våren har koronakommisjonen konkludert med at Solberg-regjeringen ikke bare tilsidesatte vedtatte kriseplaner, men selveste Grunnloven. Å innføre slike strenge tiltak basert på byråkratiet (Helsedirektoratet) uten å ta saken til statsråd, var et klart grunnlovsbrudd.

Men kan vi egentlig klandre Erna? Norges selvstendighet er solgt og gitt bort for lenge siden og tenk på at nå kan vi endelig nyte nasjonaldagen uten å late som om det er noe å feire…

God 17.mai!

Vennlig hilsen, Niels Gerhard

