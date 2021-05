annonse

Rakettoppskytning på Gaza er som OL. Den kommer igjen og igjen, og skaper et stort engasjement. Det er så utrolig lett å ha sterke meninger i en sak som ikke berører en selv.

Gaza har blitt limet i de rødes samhold. Gammelmedier så vel som sosiale medier flommer over med støtteerklæringer, ironisk nok til dem som begynte. Selv må jeg medgi at jeg ikke følger med, de har holdt på i snart hundre år og de kommer nok ikke til å gi seg med det første. Det er dessverre mange tragiske ting som skjer rundt i verden, men det får lite oppmerksomhet. Det er bare Gaza. Kanskje det kan være at hotellene i Kongo ikke holder samme standard som i Tel Aviv. Det må være praktisk for journalister å dekke rakettoppskytningen fra Hilton, det er kort vei til flyplassen og en er hjemme på noen timer. Det går ikke direktefly til Kongo og det er dårlig med restauranter. Da er Hilton bedre med utsikt utover Middelhavet. Et fint sted å snakke med andre journalister og skrive noe som gir status i miljøet.

Det aller mest beundringsverdige var doktor Mads Gilberts opptreden. Han sto foran kamera og beskrev lasaretten i Stalingrad. Men han hadde ikke en flekk på skjorta. Han ble fremstilt som en øyevitne og alt han sa ble gjengitt i gammelmedia.

Under en av de mange rakettoppskytningene så jeg litt på CNN. De hadde direktesending fra flyplassen i Tel Aviv, og de vurderte å stenge. Så ble klokken 19, og jeg slo over på NRK. Der fylte Sidsel Wold skjermen. Hun beskrev Gaza med store stirrende øyner og mye følelser.

Gaza er en sak de røde kan samles om, der de kan diskutere hvor enige de er. Her er skille mellom ondt og godt skarp, Israel er onde og palestinere er gode. Det finnes ingen nyanser. Man skal ikke si at palestinerne begynner, og at de vet hva reaksjonen blir. Eller at Hamas mottar økonomisk støtte fra Iran og lederne lever et luksusliv i Qatar. Eller at pengene som ble gitt til den nyopprettede staten Palestina, blant annet fra Norge, forsvant i korrupsjon. Nobelprisvinner Yasir Arafat hadde en milliard i banken, og de pengene tok enken og flyttet til Europa.

Det skal man helst ikke si på venstresiden.

