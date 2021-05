annonse

Nå har den såkalte avkoloniseringen av akademia i Norge nådd musikkhøgskolen.

Artikler i akademiske tidsskrifter og pamfletter om strukturell rasisme blir spredt på institusjonen. Den stille majoritet blir frontet av en modig student som ønsker debatt om de absurde påstandene.

To representanter for Sosialistisk Ungdom skriver et høyst pinlig innlegg i Nettavisen. De viser ikke med ett eneste ord at de vet noe om klassisk musikk eller kunst, men moraliserer likevel fordi debatten om avkolonisering i akademia ikke er ny. Ja. Det er faktisk hovedargumentet deres. Det er helt utrolig. Men det er det meste i dag.

– Det finnes et hav av ikke-vestlige musikere som har skrevet klassisk vestlig musikk. Disse blir systematisk hvisket ut fordi de er melaninrike og kvinner. Det er dette som er kjernen av debatten, og konsekvensene av det er en innsnevring av musikkhistorie, og opprettholder en myte om at kunst primært er skapt av vestlige, skriver de to fra Sosialistisk Ungdom.

Hvem da, om jeg tør spørre? Det er en helt utrolig påstand som synker i sin egen grunnløshet! Klassisk musikk ble skapt i en tid. Nesten utelukkende av hvite menn i Europa. Sånn er det bare. Hvis du skriver klassisk musikk i dag, bedriver du stilpastisj. At de ikke vet noe så innlysende er pinlig. At Nettavisen publiserer dette sprøytet er patetisk!

Klassisk musikk er hvit – deal with it!

Noen kvinner utgav betydelige verk i den tiden da klassisk musikk ble skapt og foredlet til perfeksjon, som Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, og vår egen Agathe Backer Grøndahl, men de var i et mindretall. Det finnes en man bare kaller «The black Mozart», Joseph Boulogne, men denne stilen er i all hovedsak komponert og foredlet av hvite menn i Europa, siden også i USA. Og hva så?

Stilen er hyllet, elsket, spilt og kopiert av hele verden, særlig er den skattet i Øst-Asia. Minst er den skattet i land der islamsk moral setter en stopper for genialiteten som skapes når emosjoner møter form og fysikk – som musikk egentlig er.

Alt som er bærekraftig, kommer fra monokulturer

Sannheten om samuraier, for eksempel, er at de kommer fra Japan og har en unik og fascinerende tradisjon basert på hierarkier, teknikk, disiplin og psykologi – utført av menn. Burde man konfrontere det fordi det i dag finnes kvinnelige, hvite utøvere i kampsport?

Sannheten om alt som er viktig og bærekraftig er at det kommer fra en unik kultur. Og fordi det ble skapt et unikt sted i tid og rom, har det kraft og magnetisme på andre. Og kanskje er det steds- og tidskonsentrasjonen i en tanke- og handlemåte som skaper noe som er så sterkt og unikt at det ikke kan forbedres – i beste fall kopieres?

Alle de raskeste mennene i verden – ja menn er faktisk raskere til å løpe enn kvinner – har vært sorte. Og hva så? Skal jeg slutte å juble og sitre når jeg ser steget og teknikken til Usain Bolt fordi han er svart? Bør Geir Moen bli tildelt VM-gull posthumt fordi han er hvit?

Vi kan alle nyte noe andre har skapt

Man kan selvsagt videreutvikle alt. Jazzens harmoniske virkemidler er en blåkopi av senromantikkens harmonikk. Europas komponister skjønte at alle muligheter innen det tonale system var utbrukt sent på 1800-tallet, skapte derfor nye systemer. Som tolvtoneteknikk og serialisme. At den sjelfulle bluessangen fant en kamerat i jazzen, som støttet seg på senromantikken – hva så? Man burde være takknemlig. Se videre. Hylle og takke Palestrina, Bach, Beethoven, Wagner, Grieg og Debussy. Disse hvite mennene som åpnet opp et fantastisk rom for menneskeheten!

Måneskinnssonaten. Claire de lune, Brandenburgerkonsertene, Peer Gynt-suitene, Tristan og Isolde. Side på side med vakre titler som betyr noe for hele verden. Slik så mye annet vakkert, som er skapt i lukkede kulturer betyr mye for hele verden. La oss hylle det! Ikke lage en falsk historie basert på løgner fra generasjon identitetssnøflak.

De aller, aller fleste liker mennesker, er ikke rasister

Det skrikes om rasisme fordi kvinnelige flerkulturelle komponister ikke blir hyllet nok for å komponere klassisk musikk. Å være bakstreversk burde ikke bli hyllet. Mange av verdens mest hyllede komponister og utøvere er kvinner og fargete. Alle vet det. Kvinnelige virtuoser i klassisk musikk. Afrikanske kvinner som synger gospel. Jazzmusikere fra hele verden. Folk hører på den musikken de liker. Du kan ikke tvinge gjennom at noen skal høre på samtidsmusikk laget av en farget kvinne. Fordi hun er en farget kvinne.

Men dette er Sosialistisk Ungdom. De blottstiller en ignoranse som er helt unik. Og Nettavisen stiller opp mikrofoner for den sure og blodløse sangen fra to identitetspolitikere som ikke aner hva de snakker om. Utrolig, men sant. Slik er debatten blitt i dag.

