Får konsekvenser.

I mars kunne det virke som Twitter sang på siste verset i Russland.

Da varslet det russiske medietilsynet Roskomnadzor at verdens største plattform for mikroblogging kunne bli blokkert der i landet.

Grunnen var påstått motvilje og sendrektighet fra Twitter når det gjelder å slette innhold som tilsynet mener strider mot russisk lov.

For å understreke alvoret, la Roskomnadzor inn hundre prosent forsinkelse på mobiltelefoner og femti prosent på PC-er for nedlasting fra Twitter.com.

På mobiltelefoner kunne ventetiden være så lang som 45 sekunder.

Twitter ble gitt en måned på å etterkomme Roskomnadzors pålegg, da tjenesten ellers ville kunne utestenges fra Den russiske føderasjons territorium.

Nå er «dommen» fra Roskomnadzor klar: Twitter har imøtekommet tilstrekkelig mange slettekrav, og unngår dermed blokkering i denne omgang.

Den USA-baserte Big Tech-aktøren beholder dermed markedsadgangen til Russlands 146 millioner innbyggere.

– Twitters moderatorer fjernet over 91 prosent av forbudt informasjon. For øyeblikket er 563 innlegg med barnepornografi, narkotika og selvmordsrelatert innhold, oppfordringer til unge om å delta i uautoriserte massehendelser samt ekstremistisk og annet [forbudt] innhold […] ennå ikke slettet, skriver Roskomnadzor, gjengitt av TASS.

Selv om Twitter unngår blokkering, vil Roskomnadzor videreføre forsinkelsen på mobiltelefoner, som fremfor alt de yngre generasjonene benytter.

Tiltaket vil kunne oppheves når Twitter har slettet hundre prosent av det innklagede materialet og svarer på Roskomnadzors henvendelser innen 24 timer.

Nå vurderer Roskomnadzor å bruke samme pisk på Facebook og YouTube.

I tillegg ble Twitter forrige måned idømt tre bøter på i alt 8,9 millioner rubler, vel 117.000 amerikanske dollar, av Moskva byrett. Grunnen var at Twitter ikke hadde slettet innlegg hvor mindreårige oppfordres til å delta i uautoriserte og ulovlige arrangementer.

Nylig trådte Russlands såkalte anti-Apple-lov i kraft. Loven krever at russisk programvare er forhåndsinstallert i alt elektronisk utstyr med internett-tilkobling.

Dermed må Google blant annet vike for den tilsvarende tjenesten Yandex, mens VKontakte overtar Facebooks plass.

Russland har igangsatt et bredt oppgjør med Big Tech. Grunnen er delvis at Big Tech påstås å systematisk sensurere og blokkere russiske interesser og delvis irritasjon over at Big Tech angivelig hever seg over suverene stater.

