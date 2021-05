annonse

Sindre Skeie som selv er prest har slitt med klimasorg siden barndommen, og han mener kirken vegrer seg for å berøre klimakrisen.

– Det er en sorg over det vi mister og en frustrasjon over den manglende handlekraften, sier han om klimasorgen til Vårt Land, og forteller at kirken har skuffet han:

– Kirken bør være et fellesskap som øver seg på å tåle menneskers sorg.

Skeie sier at når han åpner seg og forteller om sorgen over naturtap, tåles ikke det på samme måte som annen type sorg. Han sier at det er en sorg over det vi mister og en frustrasjon over den manglende handlekraften. Klimasorgen begynte på skolen da han lærte om drivhuseffekten, da trodde han at noen voksne skulle fikse det. Men.

– Etter hvert kjente jeg på en økende sorg over at dette ikke stemte, og at vi også mister mer og mer natur. De politiske handlingene står ikke i forhold til den krisen vi befinner oss i.

Nå er han selv over 40 år, og må betegnes som voksen.

– Erkjennelsen av at jeg bør være en aktiv borger i samfunnet har blitt sterkere og sterkere. Samtidig som jeg tenker at jeg bør være en av de borgerne som er med på å endre dette, kjenner jeg på en avmakt.

Han forteller at når han snakker om klimasorg, henger det sammen med hendelser og det er en reaksjon på ting som skjer. Men kirken er bare opptatt av problemene inn i menneskets sjelsliv. Skeie sier videre at det beste vi kan gjøre for å redusere klimaavtrykket er å ikke få barn. Selv har han tre barn.

– Jeg tenkte mer på det før. Et barn som blir født og vokser opp i Norge, vil mest sannsynlig bli en forbruker av verste sort, sier han, og forteller at sterke interesser ser på mennesker som forbrukere.

