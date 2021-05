annonse

Oppsiktsvekkende covid-tall fra Texas.

I mars bestemte den republikanske guvernøren Greg Abbott i Texas å droppe alle corona-restriksjoner i delstaten og åpne opp for fullt.

– Jeg kunngjorde akkurat at Texas er åpen 100 prosent. ALT. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet, skrev Abbott på Twitter.

Det ble også skriverier i norske medier om gjenåpningen.

«Sinne etter folkefest», hevdet Dagbladet etter at det ble meldt om fulle tribuner på en fotballkamp i delstaten.

Presiden Joe Biden advarte mot gjenåpningen og kalte det «neandertal-tankegang».

NEW: @POTUS called @GovAbbott’s order lifting the mask mandate in #Texas a “big mistake.”

Biden said, “The last thing we need is Neanderthal thinking that in the meantime everything’s fine” while awaiting more vaccinations. @KXAN_News pic.twitter.com/9MauZBt1CH

— Will DuPree (@willrdupree) March 3, 2021