Tsjekkias president Milos Zeman beklager at Tsjekkia deltok i bombingen av det tidligere Jugoslavia.

– Jeg vil benytte anledningen til å be om unnskyldning for bombingen av det tidligere Jugoslavia, sa Zeman under et offisielt besøk fra den serbiske presidenten Aleksandar Vucic i Praha, ifølge NTB.

Det tre måneder lange bombardementet ble gjennomført i 1999 for å stoppe serbiske styrkers angrep på etniske albanere i Kosovo, som var en serbisk provins før den ble erklært uavhengig. 13 000 mennesker ble drept i konflikten.

Zeman, som var statsminister mellom 1998 og 2002 før han overtok som president i 2013, sa ifølge NTB at Tsjekkia var det siste landet i Nato som ga samtykke til bombingen, og at Tsjekkia «desperat» hadde søkt etter partnere i alliansen for å motsette seg kampanjen.

Han beklaget at Tsjekkia mislyktes med dette.

– Det var mangel på mot, uttalte han.

– Med denne bønnen om tilgivelse håper jeg å komme ut av mitt langvarige traume – anger er befriende, la han til.

Vucic svarte at serberne alltid vil være takknemlige overfor Zeman, fordi slike ord om bombingen aldri har blitt sagt før.

