I løpet av det siste døgnet har 35 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

Ifølge Drammen Live er 24 smitteveien for 33 av dem er kjent, mens den er ukjent for én person. Den siste har fått påvist coronasmitte etter innreise til Norge fra utlandet.

– Vi registrerer dessverre det høyeste smittetallet på nesten halvannen måned i dag. Vi må helt tilbake til 8. april for å finne et like høyt smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Vi forventet en økning i antall smittetilfeller etter den siste langhelgen, men dagens smittetall er nok i overkant av hva vi regnet med. Som følge av høye smittetall to dager på rad og nokså mange nærkontakter, må vi forvente at smittetallene kan ligge relativt høyt også den nærmeste tiden, legger han til.

Smittevernoverlegen understreker at det er viktig at alle som er smittet holder seg isolert og at nærkontakter følger reglene for karantene nøye.

– Vi er nødt til å bryte smittekjedene, og alle som er nærkontakter av smittede, må ta sitt ansvar og bidra til at smitten ikke spres videre, sier smittevernoverlegen.

Knyttes til id

15 av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i forbindelse med id-feiringer den siste uka, opplyser Drammen kommune.

– Vi har ikke noe grunnlag for å si at de som er berørt av dette, har overskredet grensene for hvor mange som kan samles samtidig. Men vi ser at man har vært sammen med ulike folk etter hverandre. Det er det nok en del som har vært både i forbindelse med id-feiringen og 17. mai-feiringen, sier Sagberg.

Det er foreløpig ikke registrert noen større smitteutbrudd i forbindelse med 17. mai-feiring og det er ifølge smittevernoverlegen for tidlig å si om feiringen har ført til økt smittespredning.

– Smittetallet vi rapporterer i dag, er prøver som ble analysert i går og stort sett tatt sist tirsdag. Så en eventuell smittespredning på 17. mai ser vi først de nærmeste dagene og utover i neste uke, sier Sagberg.

