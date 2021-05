annonse

Lars Gule kaller Storhaugs påstand om voldskulturer fra Midtøsten «grovt fremmedfiendtlig».

Bjørn Olav Utvik, professor i Midtøsten-historie, sier det er «typisk for Storhaugs manipulering av fakta.»

Årsaken til deres kritikk er at Hege Storhaug har brukt dansk statistikk, og den viser at personer fra Midtøsten er langt mer kriminelle og voldelige enn andre. Storhaug skriver at elefanten i rommet er innvandrere og etterkommere med røtter i ikke-vestlige land. Hun sier det er godt kjent at de i høyere grad bryter straffeloven innen vold, seksuelle overgrep, ran og tyveri, og trafikkloven og særlover som våpenloven, enn personer av dansk eller vestlig opprinnelse.

– Å generalisere slik Storhaug gjør er bare tull!, sier Lars Gule fra OsloMet til Utrop, og mener at Storhaugs påstand er grovt fremmedfiendtlig:

– Dette forteller mye om Hege Storhaugs uvitenhet. For det første er ikke vold noe som kjennetegner muslimer spesielt. Gule sier videre at når man velger en så ensidig og islamfiendtlig tolkning av slik statistikk, som Hege Storhaug gjør, er dette uttrykk for hennes islamofobe virkelighetsforståelse.

Professor Bjørn Olav Utvik sier om folk med bakgrunn fra Midtøsten er overrepresentert innen kriminalitet i Danmark betyr det slett ikke at de er langt mer kriminelle og voldelige enn andre.

– Men dette er typisk for Storhaugs manipulering: hun tar handlinger utført av noen få og gjør dem til et karaktertrekk ved flertallet.

Utvik sier at selv om man finner en overrepresentasjon av kriminelle blant ikke-vestlige, så forteller det at noen områder sliter med krig, fattigdom og brutale styresett. I slike land er vold vanlig Men han understreker at dette er noe helt annet enn at vold skal ligge i selve kulturen. Han mener også at det er galt å blande religion inn i kriminalitetstatistikken. Det er fordi alle religioner er motstandere av alle former for kriminalitet. Han mener at hvis religionen er problemet, skulle en jo bli mer kriminell jo mer religiøs en er.

Også Resetts Jørgen Granbergs kommentar «Norsk politi må sette seg i respekt overfor voldskulturer fra Midtøsten» blir kritisert i artikkelen til Utrop. Nettstedet, som mottar statsstøtte, omtaler Resett som «bloggen Resett».

– Både Storhaug og Granberg lager et fortegnet bilde som ikke samsvarer med virkeligheten, sier professor Utvik til Utrop.

– Selv om man finner en overrepresentasjon av kriminelle blant ikke-vestlige etterkommere av innvandrere, er det fortsatt et bittelite mindretall av alle som begår kriminalitet. Det er ikke slik at somaliere flest er for vold. Det blir for lettvint bare å ta en minoritet og si at for eksempel vold er typisk for deres kultur. Visse områder i Midtøsten pluss Somalia er områder som delvis er preget av stor fattigdom, av krigshandlinger og av autoritære og brutale styresett. Vold er en større faktor her, både fra myndighetenes side og også fra borgerkriger. Men dette er noe helt annet enn at dette skal ligge i selve kulturen, sier Utvik.

Til det svarer Resetts Jørgen Granberg:

– Det har vært typisk for norske akademikere å bortforklare kriminalitet og voldsbruk i innvandrermiljøer. Men fordømmelsen av vold er ikke like sterk i alle kulturer. Det er vel kjent at hvis du blir utsatt for vold i ung alder, har det en tendens til å reprodusere seg. Og bruk av vold som oppdragelsesmetode er mer utbredt i en del innvandrermiljøer fra Midtøsten enn det er i Norge. Norsk kultur har også utviklet seg på dette området de siste tiårene. Hvis vi ikke anerkjenner at kultur og innlærte reaksjonsmønstre kan bidra til voldsnivået, vil vi aldri få bukt med problemet, sier han.

