Stadig flere autoriteter i USA mener at laboratoriumsteorien – som tidlig ble avskrevet som en konspirasjonsteori – er en plausibel forklaring på opprinnelsen til Covid-19.

Direktøren for USAs utgave av Folkehelseinstituttet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, antydet under et vitnesbyrd for amerikanske lovgivere onsdag at Covid-19 kan ha sitt utspring i et laboratorium i Wuhan. Hun erkjente at lekkasjeteorien er en av flere muligheter som kan forklare opphavet til det nye coronaviruset.

På spørsmål om hvordan Covid-19-pandemien startet, sa Walensky først at hun manglet data for å kommentere, men også at de fleste kjente coronaviruser har en «animalsk opprinnelse». Men da hun ble presset av den republikanske senatoren John Kennedy fra Louisiana om «andre muligheter», aksepterte USAs øverste helsesjef at viruset kan ha rømt fra et laboratorium i Wuhan.

Motstridende rapporter

Spesielt har republikanere nektet å avskrive laboratorielekkasje-hypotesen. Onsdag ga partimedlemmer i Husets etterretningskomité ut en rapport som hevder at teorien støttes av «betydelige indisier».

Rapporten konkluderer også med at eksperter «ikke har klart å identifisere den opprinnelige arten som angivelig spredte viruset til mennesker, noe som er kritisk for deres zoonotiske overføringsteori.»

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) omtalte laboratoriumsteorien som «ekstremt usannsynlig» i en rapport som ble utgitt i mars, hevdet 18 eksperter på smittsomme sykdommer i et åpent brev som ble publisert i tidsskriftet Science i forrige uke at «utilsiktet frigjøring fra et laboratorium og zoonotisk overføring er begge plausible [teorier].»

Støttes av flere

Walensky er ikke den første amerikanske tjenestepersonen, eller den første CDC-direktøren, som anerkjenner at laboratoriumsteorien kan være riktig. I mars støttet hennes forgjenger Robert Redfield, som tjenestegjorde under president Donald Trump, hypotesen i et intervju med CNN, hvor han hevdet at det var den «mest sannsynlige» forklaringen.

Andre tjenestepersoner som jobbet under Trump-administrasjonen har også fortsatt å fremme lablekkasje-teorien. Under et intervju med Fox New i forrige uke, sa tidligere utenriksminister Mike Pompeo at «ethvert indisium» som han hadde sett «pekte på en lekkasje fra dette laboratoriet», selv om han la til at han «ikke kunne bevise det.»

Wuhan Institute of Virology

Laboratoriet i Wuhan – den kinesiske byen hvor Covid-19 først ble oppdaget i desember 2019 – er Kinas eneste fullt operative laboratorium med biosikkerhetsnivå 4, noe som gjør det til et av få laboratorier i Kina som er utstyrt for å studere verdens farligste patogener.

Det er også kjent for å være Kinas fremste institusjon for forskning på coronaviruser.

