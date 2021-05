annonse

Rauand Ismail i MDG er forbannet på Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Ismail mener Helgheim gir innvandrerne skylden for alt og at han er besatt av dem, skriver Avisa Oslo.

– Helgheim er besatt av innvandrere. Og nå har han brukt hele det siste året på å kaste innvandrere under bussen og gi dem skylda for alt som er galt. Helgheim har gitt skylda for korona til innvandrerbefolkningen. Måten han snakker om dette på minner om hvordan man tidligere i historien har beskyldt og pekt ut enkelte grupper for globale utfordringer, for eksempel måten politikere påførte homofile skam og skyld under aidsepidemien. Det løser ingenting, det stigmatiserer og forverrer problemene, sier MDG-politikeren.

Ismail legger også til at han lurer på om Helgheims og Frps forslag om å innføre full invandringsstopp til Oslo er grunnlovsstridig og at Oslo er Norges mest mangfoldige by, men ingen ghetto.

Kommentar

Nå er det slik at Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsmann og derfor ganske naturlig ofte snakker om innvandring og innvandrer i media. Det betyr selvsagt ikke at han er besatt av dem, men at han gjør jobben sin, og det på en god måte. Så kan man jo være enig eller uenig i budskapet han kommer med.

Men når Rauand Ismail bruker ordet «besatt» om Helgheim, så sier det mer om ham selv enn hva det gjør om Helgheim.

Videre i artikkelen kommer Ismail med uttrykk som «69 millioner mennesker i verden er på flukt, det er helt sinnssykt at vi i Norge og Oslo, ikke skal ta vår del av det ansvaret.» «Disse forslagene viser at FrP er Norges mest rabiate parti.» «FrP er et parti som fremmer klimaskepsis, faktaresistens og fremmedfrykt.» «Slike grumsete forslag hører ikke hjemme i 2021.»

Her kommer beskyldninger, plassering i bås, uvitenhet og regelrett hat så altfor godt til syne.

Det er ingen hemmelighet at Oslo sliter med integrering av enkelte grupperinger innvandrere. Dette er det ikke politisk korrekt å snakke høyt om, men det er faktisk slik at afrikanere og arabere, og da spesielt den delen som er muslimer, er de som har størst vansker med å integrere seg i det norske samfunnet.

Ismail peker på de økonomiske forskjellene og ulikhetene i levekår i Oslo, som årsaken til problemene, men det er slik at før innvandringen startet til Norge, så var det enda større forskjeller blant folk i Oslo, men ikke i nærheten så mange problemer som det man opplever nå.

Det var ikke i nærheten så mange knivstikkinger, bilbranner eller voldtekter, ei heller problemer med segregering, æresvold eller krenkelser av religioner, økonomiske utgifter til ting som tolketjenester osv.

Ismail burde kanskje spørre seg selv hvorfor.

For kan det være slik at Helgheim og Frp har et poeng? Er det for mange innvandrere og for dårlig integrering som kan være årsaken til alle disse problemene?

Det må være helt legitimt å stille et slikt spørsmål uten å bli stemplet som besatt eller rasist. Det må også være helt legitimt på bakgrunn av de fakta og kunnskaper som foreligger å fremme slike forslag slik Frp gjør uten å bli stemplet som rabiate og grumsete.

Ismail og MDG derimot, har kommet med så mange forslag og gjort så mye rart i Oslo at der er slik ordbruk langt mer passende. Det er alltid lurt å se seg selv i speilet først før man kritiserer andre.

Hva om man heller tok tyren ved hornene?

Men når man har tåkesyn, fordommer og er full av hat mot alt og alle som tenker annerledes, samt har en logikk hvor klorofyll, vegetarmat og vindmøller fyller hjernecellen, så er det om ikke akseptabelt, ihvertfall mer forståelig.

