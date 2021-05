annonse

NTB melder at Oslo gjenåpner skjenking, treningssentre, restauranter, teatre og museer fra onsdag i neste uke.

– Dagen i dag er en stor milepæl. Et stort steg mot bylivet vi har savnet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag..

Johansen offentliggjorde at alt som er igjen av trinn to av gjenåpningen i Oslo, innføres fra onsdag i neste uke. Dette innebærer at en rekke av tiltakene som ble innført da den sosiale nedstengingen i Oslo ble innført 10. november i fjor, oppheves.

Uteliv og kulturliv

Gjenåpningen innebærer at det blir lov med alkoholservering til klokken 22, og at restauranter og kaféer får ta imot sittende gjester igjen. Treningssentre og svømmehaller, teatre, muséer og konsertsteder får også åpne igjen, men med begrensninger på antallet som får slippe inn eller delta på arrangementer.

Det åpnes også for arrangementer utendørs for 50 personer med faste plasser, eller 30 uten faste plasser.

Fritidsklubbene åpnes også igjen for inntil 20 personer om gangen.

– Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge, sier byrådslederen.

Gjenåpningen starter ikke umiddelbart, som byrådet begrunner med at de vil gi alle noen dager på å forberede seg.

Johansen sa at gjenåpningen vil bidra til å få mange som har vært permittert eller har blitt arbeidsledige, tilbake i jobb.

Én dag med omstridt matservering

Siste dag som det ble skjenket alkohol i Oslo var 8. november i fjor. Ettersom de nye nasjonale retningslinjene, som regjeringen offentliggjorde fredag formiddag, først gjelder fra torsdag neste uke, blir det én dag med alkoholskjenking med krav om matservering i Oslo.

Osloboerne får dermed en liten smakebit av den omstridte regelen resten av landet har levd med, og som fjernes torsdag.

Det åpnes heller ikke for skjenking til midnatt i Oslo nå.

– Det er viktig at hver virksomhet selv vurderer om det er forsvarlig å åpne opp neste onsdag, eller om de trenger mer tid, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap).

