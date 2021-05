annonse

Han kaller private barnehager for kommersielle sugerør i fellesskapets velferdskasse.

– Når kløktige aktører henter hundretalls millioner i privat formue ut av et felles velferdsgode som barnehagene våre skaper det reaksjoner. Kun et lite mindretall av det norske folk støtter dagens ordning med kommersielle sugerør i fellesskapets velferdskasse; skriver Magnus Marsdal i Klassekampen.

Lederen av Manifest tankesmie tallfester ikke hvor mange som vil ha private barnhager, men han sier at de rødgrønne partier tar til orde for at pengene heretter skal komme barna til gode. Mardal skriver at direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe uttalte at å stramme inn kan medføre «nedleggelse av gode barnehager».

– Jeg vil minne Lindboe om at barnehageplass er en rettighet. Dette fellesgodet er vedtatt av folkestyret og finansiert i fellesskap, gjennom offentlige midler og foreldrepenger, skriver han, og sier at debatten handler om skal være lov å berike seg privat på offentlig finansierte fellestjenester.

– Demokratiet må kunne beslutte at pengene skal gå til formålet, ikke til privat profitt.

Lederen av Manifest sier at hvis det viktigste for dagens eier ikke er barnas beste, men økonomisk vinning. Da må vi få inn andre eiere.

– Så hva mener Anne Lindboe med at en politikk for felles velferd uten profitt vil føre til «nedleggelse»? Er dette en tom trussel, ment å skremme de ansatte til å støtte opp om de kommersielle aktørene Lindboe jobber for?, spør Marsdal, og legger til:

– I så fall, skylder PBL de ansatte en unnskyldning. Det er ikke god ledelse, og skaper ikke godt arbeidsmiljø, å fremme grunnløs frykt for at noen planlegger «å legge ned arbeidsplassen til veldig mange ansatte i private barnehager».

