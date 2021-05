annonse

annonse

Klassekampen skriver om personer uten lovlig opphold som vil ha gratis helsetjenester i Norge. Et slikt krav får støtte av politikere – de mener det er riktig.

Men ingenting er gratis, alle som jobber bidrar til velferdsstaten, et felles gode som nordmenn har bygget opp gjennom hardt arbeid. Hvis noen ønsker å avvikle velferdsstaten, er dette rette veien å gå. Den er bygget på tillit – man gir for å få igjen. Men begynner de å tømme kassen, forsvinner også viljen til å fylle den.

Den multikulturelle visjonen har blitt et kappløp der en forsøker å øse ut av vår velferd for å sole seg i glansen. Da kan de vise seg som barmhjertige, at de har et bankende hjerte for de sårbare. Men er papirløse sårbare, egentlig? De har greid å komme seg helt til Norge, hvordan klarte de det? Så bruker de gammelmedia til å skape et drama, der den «sårbare» kan brette ut om sitt.

annonse

Les også: Skei Grande jubler etter at papirløse asylsøkere får egen bolig

En marokkansk kvinne ble nettvenn med en innvandrer i Norge, og flyttet hjem til ham. Da visumet utløpte oppholdt hun seg ulovlig. Så ble hun gravid og ville ikke reise hjem, men da hun kontaktet sykehuset opplyste de at hun måtte betale.

– Jeg har aldri hørt om noe land som krever full betaling for fødsel, sa hun til Klassekampen, og mente at fødsel bør være gratis for alle kvinner uansett bakgrunn.

annonse

Les også: Karin Andersen: Norge bør tilby helsetjenester til papirløse migranter

Klassekampen har også et oppslag om et ektepar fra Bangladesh som har fått inkassokrav på 250.000 kroner fra Haukeland sykehus.

– Når en person uten dokumenter i Norge får behandling for en fødsel og er i en sårbar situasjon, hvordan kan sykehuset da kreve penger? spør ektemannen. Han sier at de ikke kan betale siden de er uten oppholdstillatelse og ikke har lov til å arbeide.

Etter slike oppslag dukker de «gode» opp.

De som mener at «vi må hjelpe». Dernest kan de hjelpsomme høste æren over at de reddet sårbare i nød.

– Tida før, under og etter en fødsel er så sårbar. Da kan ikke økonomisk stress bli pålagt på toppen, sier Seher Aydar fra Rødt. Aydar får full støtte fra Hege Haukeland Liadal i Arbeiderpartiet og Nicholas Wilkinson fra Sosialistisk Venstreparti. Han mener regjeringen ikke har gjort jobben sin.

annonse

Les også: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) tiltalt for grovt bedrageri overfor Stortinget

Det er valg i år og det gjelder å høste inn så mye som mulig. Det bør være unødvendig å si at hvis man begynner å dele ut, så vil køen vokse. Statistisk Sentralbyrå har estimert at det bor 18 000 papirløse i Norge. Det er personer uten lovlig opphold og de er pliktig til å forlate landet.

Men nå foreslås det at vi skal gi velferdsgoder til de som bryter norsk lov. Det er personer som ikke respekterer rettsstaten – hvis norsk lov ikke passer dem, så følger de den ikke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474