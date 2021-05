annonse

Ikke gi dem ammunisjonen de sårt trenger.

Med sosiale medier har man fått helt nye muligheter til å si ifra om det man synes er galt i samfunnet, og uttrykke sine meninger. Det har blitt lettere å oppnå kontakt med politikere, mediefolk, samfunnsdebattanter og andre med innflytelse i offentligheten. Mulighetene til å konfrontere slike fanebærere med betimelig kritikk har vokst. Men det har også mulighetene til å hetse, true og sverte andre mennesker med andre meninger.

Det er ikke bare Lan Marie Berg som rammes av det. Dette er et problem for absolutt alle som deltar. Når unge, kvinnelige stemmer på venstresiden i stort monn opplever å bli kalt ulike ting av folk som kunne ha vært deres besteforeldre, og fortalt at de ikke har noe i samfunnsdebatten å gjøre, så gjør det noe med ofrenes syn på høyresiden og godt voksne mennesker. På samme måte blir vi på høyresiden påvirket i vårt syn på venstresiden når vi blir hetset eller utsatt for uverdig stempling.

Tenk taktisk

Det er tidvis veldig vanskelig å være litt i media eller å være synlig og tydelig i sosiale medier. Når jeg ser hva enkelte voksne mennesker får seg til å skrive til mine meningsmotstandere i ulike kommentarfelt, så blir jeg lei meg. Det er trist, rett og slett. Og jeg vet at dette er noe jeg og andre kommer til å bli stilt til ansvar for. Det hadde vært så mye bedre om man bare ikke ga venstresiden den gaven.

For det er ikke sånn man parkerer MDGs eller venstresidens synspunkter. Det er ikke sånn man klarer å overbevise tvilere. Det er sånn man skremmer folk vekk, og gir motstanderne ammunisjon. Nå kan alt handle om de stygge kommentarene Lan Marie Berg og MDG får, i stedet for politikken de fører.

Ikke ta igjen med samme mynt

Det hadde vært så mye bedre om vi alle bare lot person være person, og lot karakteristikker av personer ligge i en skuff. Det er forståelig at man tenker man skal ta igjen med samme mynt, fordi folk som Eivind Trædal er så grufulle i sine fordømmelser, men det er ingenting å tjene på det. Tvert imot. Høyresiden taper når venstresiden kan avlede oppmerksomhet og snakke om hvor mye hets de får. Hadde de ikke fått det, så hadde de hatt et våpen mindre å benytte.

Unngå å klistre merkelapper på folk. Ikke kall folk landssvikere eller femtekolonister. Hvem som er hva er i grunn helt uinteressant, og bidrar ikke til å vinne en eneste debatt. Bruk heller tid på å fortelle andre om hva du ville hatt annerledes i samfunnet, og hva politikerne gjør feil. Å være litt krass kan man fint være uten å kalle folk ukvemsord eller å plassere dem i en eller annen bås.

La heller Eivind Trædal og den gjengen der holde på alene med polariseringen sin. Da er det nemlig deres meningsfeller som kan konfronteres og stilles til ansvar.

Det er på tide å roe seg ned, puste med magen, tenke seg om to og tre ganger før man poster noe, og å ikke skrive noe i affekt. Frustrasjonen kan være stor, men voksne mennesker skal da kunne ha litt selvkontroll.

