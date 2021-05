annonse

Johann Olav Koss har mottatt fire millioner kroner i lønn fra den humanitære organisasjonen Right To Play – etter at han gikk av som sjef.

– Det er helt patetisk, og det vi i andre sammenhenger ville kalt korrupsjon. Fordi dette er et edelt formål og Koss er nasjonalhelt, blir han tilgitt, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til TV 2, og legger til:

– Han burde ha en flau smak i munnen, og jeg tenker at han burde betale pengene tilbake. Det kommer frem at han hadde begynt å jobbe et annet sted. Hvis en person lengre ned i systemet hadde gjort det samme, ville det blitt ramaskrik og krav om tilbakebetaling.

Tybring-Gjedde forteller at Right To Play skal hjelpe barn i fattige og krigsherjede land gjennom lek og idrett.

– Jeg er ikke kynisk, men faktisk opptatt av at pengene skal komme de som trenger det til gode, sier han og legger til at han har et positivt inntrykk av hva Right To Play gjør for barn og unge.

Koss selv forstår ikke kritikken fra Tybring-Gjedde, og svarer slik:

– Ingen norske bistandsmidler er gått til å dekke lønnen jeg mottok da jeg var fast ansatt av Right To Play International, Canada.

Tybring-Gjedde tok saken opp i Stortinget, og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier at lønnen ikke kom fra Norge. Men Tybring-Gjedde reagerer på det svaret. Norge har gitt over 500 millioner kroner til Right To Play fra bistandsbudsjettet;

– Hvilken rolle spiller det om pengene til å lønne Koss kom fra venstre eller høyre bukselomme? Den store potten som de norske pengene går inn i, er den samme. Koss får fire millioner han egentlig ikke burde ha fått, og de pengene kommer fra den store potten.

