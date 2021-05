annonse

annonse

Professor i statsvitenskap ved Stanford, Larry Diamond, tar opp et fundamentalt spørsmål i boken «Ill Winds» (Penguin Press, New York 2019): Vil det liberale vestlige demokrati som vi kjenner det, overleve som politisk system, eller vil autoritære systemer vinne frem og seire.

Forfatteren bringer oss tilbake til det mest innflytelsesrike telegrammet i amerikansk diplomatisk historie, det såkalte «Long Telegram» skrevet av George F. Kennan som da var nummer 2 ved US-ambassaden i Moskva like etter 2. verdenskrig. Etter at Sovjet hadde vært alliert med USA og England rådet en optimistisk oppfatning om videre samarbeid med russerne.

Telegrammet drepte disse forhåpninger.

annonse

«…Sovjet Union is waging a global effort to enlarge its power and undermine Western democraties. Underpinning the Kremlin’s neurotic view of world affairs,..a traditional and instinctive Russian sense of insecurity, and fear of more competent, more powerful, more highly organized Western societies.»

Telegrammet kunne vært sendt fra Moskva i dag når vi hører uttalelsen fra tidligere FBI sjef James Comey under senatshøring etter russernes cyber-manipulering av presidentvalget mellom Hillary Clinton og Donald Trump i 2016:

«The Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it on purpose. They did it with sophistication. They did it with overwhelming technical effort… They think that this great experiment of ours is a threat to them. So they are going to try to run it down and dirty it as much as possible»

annonse

Les også: Nicolas Sarkozy dømt til tre års fengsel for korrupsjon

Diamond stiller det sentrale spørsmålet; kan vårt demokrati reddes overfor russisk sinne, kinesiske ambisjoner og amerikansk likegyldighet. Boken er skrevet før presidentvalget i 2020, og altså før Trump tapte mot Biden. Forfatteren tar utgangspunkt i skuespillet «It Can’t Happen Here» fra 1935 av Sinclair Lewis der en ultranasjonalist og demagog kontrafaktisk snapper presidentvalget fra Franklin Roosevelt og etablerer et diktatur. Kan det skje også «her», i selveste USA ?

Historien har lært oss at udemokratiske krefter kan seire nærmest over alt. En kjent påstand; «det eneste som skal til er at tilstrekkelig mange gode sitter ned og gjør ingenting».

Diamond hevder at demokratiet er under angrep og antall demokratiske stater har avtatt kraftig, fra et maksimum etter murens fall (1989) og Sovjets oppløsning (1991). I alle regioner er nå autokrater på offensiven og demokrater på defensiven. I land som Tyrkia (Erdogan), Ungarn (Orban) og Filipinene (Duterte), India (Modi) har autokrater svekket demokratiske institusjoner og åpnet veien for diktatur. Diktatur har man allerede i Kina med Xi Jinping og Russland med Vladimir Putin.

annonse

Les også: FNs migrasjonspakt avkler demokratiets svakhet

Mange land som i en viss tid klarte å etablere et mer eller mindre vaklende demokrati har opplevd å degenerere til «failed state»; stater som Congo, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Iraq, Afghanistan, Burma, Haiti og Turkmenistan. Man finner også et klart mønster hvis man studerer korrupsjonsindeksen til «Transparency International Corruption Perception Index»:

Land med minst korrupsjon er alle gjennomgående økonomisk vellykkete liberale demokratier. Listen toppes av Skandinavia, Nord-Europa, New Zealand, Australia, Canada, mens USA kommer like bak Irland og Japan.

På den motsatte siden av skalaen, med korrupsjonsrangeringen i parentesen, av i alt 176 stater, finner vi land som ofte faller tilbake til en udemokratisk styreform; som Argentina (95), Sri Lanka (95), Thailand (101), Burma, Filipinene (101), Pakistan (116), Tanzania (116), Ukraina (131), Nepal (131), Russland (141) og Venezuela (166).

Les også: Lever vi under et globalt kjeltringvelde?

Forfatteren understreker at demokrati er avhengig av legitimitet, toleranse og tillit, moderasjon, fleksibilitet og kompromissvillighet, gjensidig respekt og tilbakeholdenhet. Med også begrenset ulikhet og «good governance» kommer da resultatene (performance). Den vanlige borger bør innta en kritisk holdning til landets ledere, særlig til alle beslutninger som øker statssjefens makt. Der skeptisisme glir over i en ukritisk entusiasme og en nærmest gudsdyrkelse av lederskapet gir dette god grobunn for autoritære styringssystemer i større eller mindre grad. Denne negative endringen skjer gjerne ikke lenger ved plutselige revolusjoner, mer en snikende gradvis utvikling der demokratiske institusjoner blir stadig svakere til fordel for sentralmakten, statsministeren eller presidenten. Putins Russland og Erdogans Tyrkia er eksempler på stater som gradvis glir inn i det autoritære, dels diktatoriske system.

Les også: Norske medier er selvfølgelig kontrollert av myndighetene

Boken har spesielle kapitler om Kinas skjulte, hemmelige offensiv (cyber, militært, kommersielt), om Russlands nevrotiske angst overfor Vesten. Sentralt i kampen for demokratiet er kampen mot kleptokrati og korrupsjon. Boken kommer også med mange gode råd for å styrke demokratiet, blant annet anbefalinger om valgordning som kan minske polariseringen mellom demokrater og republikanere, en valgordning man allerede har startet med i enkelte amerikansk delstater.

Løp og kjøp!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474