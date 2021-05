annonse

USAs smittevernsjef Anthony fauci har vært under intenst fokus den siste tiden med kraftig kritikk fra republikanske politikere. Nå har det kommet frem nye opplysninger om hans rolle i den kontroversielle «gain-of-function» forskningen på coronavirus, noe som ble utført i Wuhan og som er en av hypotesene for utbruddet av SARS-CoV-2.

USA under president Obama forbød slik forskning i 2014, nettopp på grunn av faren for at manipulerte viruset kunne smitte ut i samfunnet ved et uhell. Men indirekte har føderale midler i USA likevel blitt kanalisert til slik forskning hos nettopp Wuhan Institute of Virology. Republikanske politikere, med Rand Paul i spissen, mener mye tyder på at Anthony Faucis institutt har omgått forbudet og skal ha finansiert videre forskning gjennom Dr. Peter Daszak fra det New York-baserede EcoHealth Alliance. Daszak delegerte så pengene videre til Wuhan Institute of Virology.

I The Australian, gjengitt hos ZeroHedge, fremkommer det nå at Fauci erklærte seg som en sterk støttespiller for slik forskning, som er ment å dyrke frem virus som er smittsomme for mennesker i den hensikt å utvikle vaksiner og forberede seg på å hådtere mulige virus som oppstår i naturen.

Fauci also acknowledges there are "bioterrorism" concerns in this paper he wrote but he puts them aside to advocate for gain-of-function research. — Sharri Markson (@SharriMarkson) May 28, 2021

«Hva med det usannsynlige, men tenkbare scenarioet at en forsker blir smittet av viruset, som igjen ledere til et utbrudd og til slutt en pandemi?» spurte Fauci i en artikkel i American Society for Microbiology in 2012. «I tilfelle av et slikt scenario – uansett hvor usannsynlig – burde slik forskning blitt gjennomført og/eller publisert i det hele tatt (…)?»

Fauci svarer selv på sitt retoriske spørsmål: «Forskere som jobber med dette kan si – som jeg faktisk har – at fordelen med slike eksperimenter og kunnskapen vi får – er større enn risikoen.»

Han skrev videre at det er «mer sannsynlig at en slik pandemi oppstår i naturen, og behovet for å ligge i forkant av slike utbrudd er hovedårsaken til å utføre slike eksperimenter, som kan fremstå som risikable.»

Faucis forsvar overfor senator Marco Rubio da han spurte hva grunnlaget var for Faucis initielle avvisning av laboratorium-teorien var påfallende lik det argumentet han brukte i 2012: At det er mer sannsynlig. Det er altså ikke noe ved virusets genetiske kode som peker mot naturen snarere enn et eksperiment.

