annonse

annonse

Demokratene gjennomfører i dag sitt landsmøte. Det avholdes digitalt og pga av stemmetekniske årsaker har kun møtedelegatene tilgang til landsmøtet.

Resett er kjent med at Kasheikal informerte landsmøtet tidligere har annonser at han trekker seg. Det har vært knyttet stor usikkerhet rundt ledervervet internt i partiet de siste månedene, men alle solemerker tyder nå på at Geir Ugland Jacobsen tar over lederrollen i det høyrepopulistiske partiet. Demokratene ble stiftet i 2002 av Vidar Kleppe, som tidligere var nestleder i FrP

Resett kommer tilbake med mer. Landmøtet pågår og det er forventet at er ferdig innen få timer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse