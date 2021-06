annonse

Britisk etterretning utelukker ikke teorien om at covid-19 kan ha begynt med virus som lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Etterretningstjenestene vurderer sannsynligheten for teorien som «trolig». The Sunday Times skriver at de fra før hadde stemplet den som «lite sannsynlig».

Kinesiske myndigheter har på sin side avvist denne teorien.

Storbritannias vaksineminister Nadhim Zahwai slår fast at Verdenshelseorganisasjon (WHO) må få lov til å utrede covid-19 og virusets opprinnelse. En rekke politikere har også tatt til orde for å få en grundig utredning av lab-teorien.

USAs president Joe Biden ba i forrige uke amerikansk etterretning om å se nærmere på teorien om at coronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina, med bakgrunn i en sak i Wall Street Journal, der det ble spekulert videre, med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport.

