Magnus Carlsen slo tilbake etter en tøff lynsjakk-smell og vant finalen i Champions Chess Tour mot amerikanske Wesley So mandag.

Finaleduellen måtte avgjøres i armageddon etter at det sto likt etter fire partier hurtigsjakk og to partier lynsjakk.

I armageddon-spillet var Carlsen sterkest.

Nordmannen gjorde samtidig en stor feil i det første av to avgjørende lynsjakkpartier og var da ille ute i finalen. Deretter slo han tilbake med svarte brikker og skaffet seg armageddon i lynsjakkparti nummer to.

Kjempestart

Carlsen fikk en kjempestart på mandagens fire hurtigsjakk-partier. Med hvite brikker presset 30-åringen finalemotstander So gradvis over på defensiven. Til slutt ga amerikaneren opp.

Parti nummer to startet med en motsatt tendens. Carlsen havnet relativt raskt i en stilling der So hadde flere trusler mot ham, og den norske verdensmesteren klarte aldri å vippe pendelen over i egen favør. Dermed utlignet So med en knusende seier til 1-1.

I parti nummer tre spilte Carlsen dristig og gikk til et voldsomt angrep, men So forsvarte seg meget godt. Et intenst parti endte til slutt med trekkgjentakelse og remis.

I parti nummer fire kunne So ha lagt trykk på Carlsen med hvite brikker, men i stedet endte duellen i en udramatisk remis. Dermed gikk finalen videre til en mulig avgjørelse i to partier lynsjakk.

Der fikk en tydelig frustrert Carlsen trøbbel etter at So hadde funnet fram et meget godt trekk da tiden begynte å bli knapp.

– So hadde et kjempetriks. Det er genialt spill, sa TV 2s sjakkekspert om situasjonen som oppsto.

– Magnus går på et tema, sekkematten, som man pleier å lære skolebarn, sa Hammer videre.

Innholdsrikt år

Da finaleduellen ble innledet søndag vant Carlsen og So hvert sitt parti, mens de to øvrige endte i remis. Dermed startet begge mandagens avgjørende spill likt og med blanke ark.

Finalen er den fjerde av seks mulige for Carlsen i Champion Chess Tour. So slo nordmannen i finalen i to av de tre første turneringene. Amerikaneren gikk også seirende ut da de to møttes til kamp om tidenes første VM-tittel i Fischer-sjakk i 2019.

Carlsen ledet Champions Chess Tour sammenlagt før turneringen som mandag ble avsluttet.

Nordmannen er inne i et begivenhetsrikt år. I november og desember skal Carlsen forsvare VM-tittelen sin i langsjakk i Dubai. Motstander der er russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

(©NTB)

