Baneheia-dømte Viggo Kristiansen slapp tirsdag ut av fengsel etter snaut 21 år bak murene. Som ventet ga Høyesteretts ankeutvalg tommel opp for løslatelse.

Kristiansen har sittet fengslet siden han ble pågrepet 13. september 2000. Han ble dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai samme år.

Da 42-åringen fikk straffesaken sin gjenopptatt i februar i år, begjærte han seg løslatt for første gang.

Tirsdag kveld kunne han forlate Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han ble hentet av sin far like før klokka 23, og da begynte de ferden mot hjembyen Kristiansand.

Medfanger applauderte Kristiansen da han ble hentet ut. Det samme gjorde enkelte skuelystne.

Ikke frikjent

Løslatelsen innebærer ikke at Kristiansen er frikjent i Baneheia-saken. Det blir klart på et senere tidspunkt. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig. Utvalget kan ikke se «at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner» taler for å holde Kristiansen fengslet

Lagmannsretten kom til motsatt resultat under dissens 2–1.

Etterlatte: – Svært uheldig

De drepte jentenes pårørende er skuffet over at 42-åringen løslates.

– Høyesterett hadde i og for seg ikke noe annet valg når påtalemyndigheten ikke ville forlenge forvaringen, eller besørge gjennomføring av et såkalt tilbakeføringsprogram. Det synes vi er svært uheldig, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til TV 2.

Høyesterett skulle egentlig behandle spørsmålet om løslatelse 17. juni, men det ble fremskjøvet da også påtalemyndigheten mandag gikk inn for løslatelse.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sa Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB da det ble kjent.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenåpnede saken. Oslo statsadvokatembete skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Han har sonet ferdig.

Kontaktforbud til behandling

De etterlatte etter jentene som ble drept, har bedt om at Viggo Kristiansen ilegges et kontaktforbud når han høyst sannsynlig løslates. Oslo politidistrikt har saken til behandling.

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Forsvarer Bjørn André Gulstad fortalte mandag kveld at det foreløpig ikke er noe konkret behov for politibeskyttelse av Kristiansen etter løslatelsen. 42-åringen ser fram til å bli en fri mann, men har forståelse for at det er delte meninger om løslatelsen av ham.

– Kristiansen har stor forståelse for at det er delte meninger. Han vil forsøke å ligge lavt. Det er også en gruppe der ute som mener at han burde sittet lenger i fengsel. Han ønsker ikke å provosere noen, sa Gulstad.

