Både utenriksministeren og forsvarsministeren møtte tirsdag sine Nato-kolleger. Det var en god gjennomgang før toppmøtet om to uker, sier Ine Eriksen Søreide.

Videomøtene er en del av forberedelsene før de 30 medlemslandenes ledere møtes i Brussel for å vedta reformpakken Nato 2030.

– Dette er for å gjøre de siste forberedelsene, og egentlig en veldig god gjennomgang. Det var også en god anledning til å snakke om situasjonsbildet i Afghanistan og det som har skjedd med den statlige flykapringen over Minsk, som flere var inne på, sier Eriksen Søreide (H) etter utenriksministermøtet.

– Mye som skal landes

– Vi er alle enige om at vi på toppmøtet har en historisk mulighet til å styrke det transatlantiske båndet og forberede alliansen for en mer uforutsigbar verden med mer konkurranse. Dette er en mulighet vi må gripe, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

I forkant av møtet påpekte han at det fortsatt er en del arbeid som gjenstår, noe Eriksen Søreide bekrefter overfor NTB.

– Det er mye som skal landes før toppmøtet. Sånn er det alltid.

Ett av punktene som ikke er på plass, er økt felles finansiering. Et større felles budsjett til å finansiere øvelser og operasjoner var sentralt da Stoltenberg la fram sine forslag i en pakke kjent som «Nato 2030» i februar.

– Vi hadde en diskusjon om det nå på utenriksministermøtet også, med tanke på hvordan de ulike landene stiller seg til det som ligger på bordet, forteller Eriksen Søreide.

Noen holder igjen

Hun sier utgangspunktet var et enda mer ambisiøst forslag, som mange hadde utfordringer med.

– Der vi er nå, virker det som om det er relativt stor grad av enighet, selv om det er noen land som fortsatt holder igjen, sier hun.

Norge støtter det som er på bordet nå, med det som omtales som en «betydelig og gradvis» økning.

– Men det er to viktige ting som det også er stor enighet om på møtet. Det ene er at økningen må være basert på reelle behov, og at det gjøres behovsanalyser for å se hvor man skal sette inn ressursene. Det andre er at Nato må fokusere på kjerneoppgavene.

– Nato ikke nødvendigvis svaret

Stoltenberg har også tatt til orde for at Nato inntar «et mer globalt syn på globale utfordringer». Statsminister Erna Solberg (H) sa på sin side til VG nylig at hun vil «ta ned» Stoltenbergs plan.

– Jeg vil være veldig tilbakeholden med hvor vi skal bruke Nato og hvor det kan være nyttig. Det er ikke et poeng at Nato skal være alle mulige steder. Nato skal først og fremst være en forsvarsallianse for de landene som er medlemmer, mener hun.

Utenriksminister Eriksen Søreide understreker at en global situasjonsforståelse er nødvendig, men at det ikke er det samme som globalt nærvær.

Hun sier Nato er nødt til å diskutere mange spørsmål de ikke diskuterte tidligere, men at det ikke betyr at Nato skal ha global tilstedeværelse.

– Et godt eksempel er at Kina ikke omtales i dagens strategiske konsept, som er fra 2010. Det er naturlig at de diskusjonene har kommet de siste årene. Det betyr at det er naturlig at Nato diskuterer de strategiske implikasjonene for alliansen av at Kina er verdens nest største militærmakt og verdens nest største økonomi, ikke at Nato er svaret på spørsmålet Kina.

– Et Nato som skuer fremover

For Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarsministrene var Afghanistan den største konkrete saken som skulle tas opp tirsdag.

– Vi skal diskutere hvordan uttrekkingen foregår og rammen rundt det, sier Bakke-Jensen til NTB. Men også forsvarsministrene rettet blikket fremover.

– Her er det mange prosesser, som blant annet planverk – både overordnet regionalt og nasjonalt – og om bruken av kapasiteter som er satt av til Nato, hvilke styrker skal brukes hvor, sier forsvarsministeren.

Nytt strategisk konsept

På toppmøtet er det også ventet at lederne vil starte den formelle prosessen med et nytt strategisk konsept.

– Det er bred enighet om at vi må begynne på dette arbeidet, fordi det strategiske miljøet rundt oss har endret seg betraktelig siden 2010, påpeker Stoltenberg.

På spørsmål om hvordan Bakke-Jensen ser for seg Nato de kommende ti årene, sier han:

– Det handler om å rigge et Nato som skuer fremover og er tilpasningsdyktig overfor de endringene som kommer, og det har Nato vist seg å være.

(©NTB)

